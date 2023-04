Animatrice, comédienne, autrice, chroniqueuse, mère de deux garçons autistes et femme débordante d’énergie, Guylaine Guay propose aux enfants un petit cours de jardinage qui sort de l’ordinaire dans son nouvel album, Gloria sème la joie. Cette nouvelle histoire amusante et bienveillante illustrée par Estelle Bachelard (Bach) invite tout le monde à faire pousser de la joie en nous et autour de nous.

Ce nouveau livre fait écho à l’album précédent, Gloria sort du moule. À travers l’histoire de Gloria, une petite fille charmante, énergique et très créative, elle aborde les thèmes importants de la confiance en soi, de la créativité, de la joie, du partage et de la patience.

Guylaine Guay s’est totalement investie dans ce nouveau projet, dans lequel elle transpose une expérience formatrice de son enfance : faire pousser des légumes dans le tout petit coin de cour de la maison familiale.

L’album est orienté sur la positivité, la création, les belles valeurs humaines et la valorisation des idées, même si celles-ci semblent a priori un peu farfelues. Gloria demande même à la fin du livre quel projet on a le goût de faire pousser.

Photo fournie par les Éditions de la Bagnole

Inspirant !

« Gloria sort du moule a été un beau succès. On a beaucoup parlé de diversité corporelle, qui est quand même un sujet qui est dans l’air. Avec Gloria sème la joie, on s’en va un peu ailleurs », dit-elle en entrevue.

Une histoire vraie

Elle avait envie de raconter cette histoire de jardin, inspirée de son propre vécu.

« C’est vraiment ce que j’ai vécu, enfant. À l’école, une infirmière nous a dit que les enfants qui mangeaient des légumes étaient plus intelligents. Je m’étais mis dans la tête de faire un jardin dans ma mini-cour à Verdun, sur la 4e Avenue. Ce n’est pas une zone maraîchère, on s’entend : c’est en ville ! »

Elle a transposé cette histoire dans la vie du personnage.

« La vitalité, c’est important. La persévérance aussi, tout comme le fait de mener les projets à terme. Avoir des idées, c’est important. Moi, j’ai beaucoup d’idées. J’appelle ça des étincelles. Dans la vie, il y a tellement de gens éteignoirs que je trouvais beau de dire aux enfants de cultiver les étincelles, de cultiver les idées. Ça va leur servir toute leur vie. »

Le fait d’avoir sa personnalité bien à soi est valorisé dans le livre. « Gloria, elle est comme elle est. C’est une enfant qui est un peu un électron libre, un peu hors normes. Pour elle, les autres, c’est important. Dans ce livre-là, elle veut prendre soin des autres. Quand j’étais enfant, et encore aujourd’hui, prendre soin des autres, ça fait partie de mon ADN à moi. »