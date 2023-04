Première au Québec: cette équipe de filles championne après 40 victoires et 3 défaites dans une ligue de gars

Portées par la motivation de gagner contre des gars, les joueuses d'une équipe féminine atome de la rive sud de Québec ont connu une saison magique, remportant aujourd'hui les championnats régionaux masculins, une première au Québec.

Match après match, les Husky de Chaudière-Ouest, des jeunes entre 9 et 11 ans, ont donné toute une leçon d’humilité à leurs adversaires terminant au premier rang de leur ligue masculine atome B avant de s’imposer durant le tournoi ultime et de triompher à l’aréna de Boischatel ce week-end.

«Nos joueuses ont à se prouver chaque fois. On entend encore des commentaires au début de la saison : Ah non, une équipe de filles, ça va être plate, on va jouer à la poupée», raconte Valérie Harvey, la gérante de l’équipe.

«Pourtant, c’est une équipe fabuleuse. Les joueuses sont à l’écoute, elles ont mis en place ce que les entraîneurs ont proposé et ça fonctionne», ajoute celle qui assurait une présence féminine dans le vestiaire.

Avant la finale remportée 1-0, le président de la Force de Montréal, Kévin Raphaël, a pris le temps de leur envoyer un message d’encouragement.

«Vous allez créer l’histoire. C’est la première fois qu’une équipe féminine se rend à ce niveau-là. Amusez-vous, Je suis complètement derrière vous, la Force est là, je vous envoie plein d’ondes positives», a-t-il livré dans une vidéo.

Saison de rêve

Au cumulatif, la formation a terminé l’année avec une fiche de 40 victoires, 3 défaites et 3 parties nulles, dont 25 victoires contre des équipes de garçons. Gagnantes de deux tournois féminins, elles ont réussi l’exploit de mettre la main sur quatre bannières au total.

Selon les instructeurs qui sont entrés en contact avec Hockey Québec, jamais une équipe de filles n’avaient gagné le gros trophée lors de championnats régionaux.

«Nous avons eu une saison de rêve, une équipe soudée, des travaillantes qui ne lâchent jamais, qui veulent se prouver», mentionne un des entraîneurs, David Lacasse

Photo Louis Deschenes

D’ailleurs, les jeunes filles ont démontré toute leur détermination en demi-finale des championnats régionaux.

Avec une équipe composée de 11 joueuses seulement – les autres équipes évoluent habituellement à 16 patineurs – elles ont dû puiser très loin pour trouver l’énergie nécessaire afin de marquer le but gagnant en prolongation.

«Nous avons une seule ligne pour changer. Donc en prolongation, elles ont montré leur caractère, mais elles aiment jouer et veulent de la glace», dit coach Lacasse.

Fierté de gagner

Rencontrées après cette prolongation exténuante, les joueuses affichaient un grand sourire. Elles ne cachaient pas que de jouer contre des gars, qui durant la saison étaient parfois des collègues de classe, est une grande sourde de motivation.

«C’est une fierté d’être les premières au classement devant les garçons. Triste de voir que la saison se termine. L’objectif était de gagner les régionaux», lance Coralie Leclerc, auteure de deux buts lors de la demi-finale.

Photo Louis Deschenes

Difficile de passer sous silence le talent de la grande gardienne de but des Husky qui a été sensationnelle hier en finale, enregistrant un jeu blanc. Selon des observateurs, le nom d’Alexie Bilodeau est à retenir dans les prochaines années.

«Super belle expérience, nous avions tellement une belle d’équipe et un bel esprit d’équipe. C’était le fun», dit la jeune gardienne, qui souhaite continuer longtemps dans le hockey.

«Toutes les filles ensemble, on est comme une famille», conclut la capitaine, Livia Rioux, qui admet qu’elle va s’ennuyer de la «gang» avec la saison qui prend fin.