Remparts: accident sur l’autoroute Laurentienne à la sortie de la foule

Un accident est survenu sur l’autoroute Laurentienne près du Centre Vidéotron, quelques minutes avant la fin du match des Remparts, dimanche. Des ralentissements importants sont à prévoir pour quitter le secteur selon les autorités.

La Sûreté du Québec a été appelée à intervenir sur les lieux d’une sortie de route en direction nord, vers 18h. Le véhicule impliqué aurait fait des tonneaux près du croisement avec l’autoroute Félix-Leclerc. Le conducteur, seul à bord de sa voiture, aurait subi des blessures mineures.

« On fait tout ce qu’on peut pour régler la situation le plus rapidement possible. On ne veut surtout pas nuire à la sortie des gens du Centre Vidéotron », constate le porte-parole de la SQ, Jean Raphaël Drolet.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) s’est également rendu dans le secteur afin de faciliter la circulation sur les rues entourant l’amphithéâtre.

Selon ce qu’il est possible de lire sur le compte Twitter du SPVQ, « le secteur est à éviter puisque des entraves sont à prévoir ».

La sortie de route a coïncidé avec la fin du match numéro deux entre les Remparts de Québec et les Olympiques de Gatineau. Une foule record pour un match des séries de la LHJMQ a assisté à la rencontre de cet après-midi.

Plus de détails suivront.