Séries LHJMQ: la plus imposante foule jamais vue est à Québec

Ça semblait n'être qu'une question de temps et les Remparts l'ont confirmé avant même qu'on ait atteint le milieu de la deuxième période : le match no. 2 entre les Remparts et les Olympiques a officiellement battu le record d'assistance de tous les temps pour un match de séries dans la LHJMQ.

Un total de 17 911 spectateurs se sont réunis au Centre Vidéotron pour le match. Le record précédent datait de 40 ans. Le 22 avril 1983, le Forum de Montréal avait accueilli 17 860 spectateurs pour un match entre les Chevaliers de Longueuil et le Junior de Verdun.

Les Remparts avaient déjà battu leur propre record de 15 342, vendredi lors du match no. 1 de la série, auquel 17 416 amateurs avaient assisté.