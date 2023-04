Teixeira, Assange, Snowdon même combat? Que non!

Le simple soldat de 21 ans, Jack Teixeira, un adolescent attardé est accusé d’une fuite massive de documents secrets. Il voulait simplement épater ses copains d’un site en ligne de jeux vidéo. Futilité et stupidité.

Dans les dernières grandes affaires de fuites de documents secrets américains, les lanceurs d’alerte avaient des motivations d’intérêts publics qui rendaient leur geste méritoire.

Ainsi en 2013 Edward Snowden a alerté les médias que l'agence d’espionnage électronique des États-Unis, la National Security Agency, épiait les communications de citoyens américains, activité qu’elle n'a jamais été autorisée à faire, donc illégales. Le fait que Snowden l’ait rendu public était un service public, pas un crime. Et d’ailleurs, comme il fallait s’y attendre, personne à la NSA n’est jamais allé en prison pour avoir autorisé ces écoutes électroniques illégales.

Si Snowden s’est réfugié en Russie, c’est qu’il n’avait pas d’autre option. Les États-Unis avaient révoqué son passeport, l’empêchant de se réfugier en Équateur dont le gouvernement donnait déjà refuge à Julian Assange de Wikileaks à son ambassade de Londres.

Assange déjà dix ans en détention

Des élus australiens et britanniques de diverses allégeances politiques ont demandé aux États-Unis de ne pas extrader Julian Assange du Royaume-Uni. Assange, un citoyen australien, avait trouvé refuge à l'ambassade d'Équateur à Londres pendant 7 ans. Il est depuis 2019 en prison alors qu'il combat la demande d’extradition des États-Unis. Il y ferait face à l’accusation d’avoir publié des centaines de milliers de documents secrets sur les guerres d'Afghanistan et d'Irak ainsi que les câbles diplomatiques.

Assange avait obtenu ces documents du soldat Bradley (maintenant Chelsea) Manning. Barack Obama a commué sa peine de 35 ans de prison avant de quitter la Maison-Blanche.

Je l’ai déjà dit : je pense que Assange mérite le prix Nobel de la paix. Qu’ont révélé les dépêches diplomatiques américaines que Manning lui a transmises ? Que les États-Unis sont un empire universel déclinant prêt à toutes les manipulations et aux combines les plus abjectes pour défendre ses intérêts, même au détriment de ses alliés.

Et Assange n’a que servi d’intermédiaire entre Manning et certains des plus grands médias d’Occident ( le New York Times, le Guardian, le Monde, Der Spiegel et El Pais ) qui ont publié ses informations jugées d’intérêt public et socialement significatives.

Comme c’est le cas pour la fuite actuelle de Jack Teixeira, ceux qui devraient aller en prison pour la fuite Wikileaks sont les responsables de la sécurité informatique des États-Unis. Leur incurie a permis qu’un simple soldat en fonction dans un avant-poste en Irak puisse facilement avoir accès aux banques de données contenant les communications diplomatiques et militaires secrètes américaines à travers le monde.

Les connards galonnés qui ont permis cela feraient face au peloton d’exécution... ou tomberaient d’une fenêtre, dans des pays comme la Russie et la Chine.

Dans sa déclaration au début de son procès, Manning avait expliqué qu’il était dégoûté de voir comment le gouvernement des États- Unis agissait secrètement à l’encontre de ses déclarations publiques.

La perfidie étatique d’hier à demain

Dans les années soixante-dix, le New York Times avait publié les dossiers secrets du Pentagone qui avaient levé le voile sur la perfidie des administrations américaines successives au sujet de la guerre du Vietnam.

Les États, disait de Gaulle, sont des monstres froids. La tromperie, l’hypocrisie, la corruption et la concussion sont des activités courantes pour la plupart d’entre eux et ceux qui les dirigent. Voir Machiavel.