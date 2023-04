Voyager autrement: aux Îles, s’engager en toutes saisons!

J’ai beau aimer follement parcourir la planète, lorsqu’on me questionne quant à mon endroit préféré, la réponse spontanée qui me vient est souvent sans appel : les Îles-de-la-Madeleine. L’été, la popularité de la destination ne se dément pas, mais la découvrir autrement peut s’avérer une expérience d’autant plus riche !

Incontestablement, les magnifiques falaises de grès rouge, les dunes et plages blondes attirent, l’attrait pour ce magnifique archipel n’ayant cessé de croître au cours des dernières années. En dix années, la fréquentation estivale a augmenté de près de 20 000 personnes et une telle augmentation vient avec son lot de défis et d’enjeux pour un milieu fragile et insulaire.

Sculptées par la nature, les Îles sont, plus que toute autre région québécoise, aux premières loges des changements climatiques. En ce sens, pas étonnant qu’elle soit la première région à avoir développé une approche misant sur une stratégie touristique de tourisme durable avec plusieurs orientations et initiatives. Développer une culture de l’intelligence touristique pour amener une gestion durable de la destination est l’une de ces orientations.

Ainsi, depuis l’année dernière, elle invite ceux qui viennent la visiter à s’engager à adopter une douzaine d’attitudes et de comportements pour préserver l’archipel via un site internet et une sensibilisation à travers le traversier, à l’aéroport et les réseaux sociaux.

Visiter les îles hors saison estivale

Rien de tel que d’explorer les Îles en dehors de la saison estivale, où elle sature de visiteurs, pour laisser une empreinte positive, notamment dès maintenant. Certes, l’offre touristique n’est pas aussi diversifiée, mais c’est l’occasion d’épouser vraiment le rythme plus lent propre aux Îles. Incessamment, la pêche au homard débutera, mais « la pêche aux crabes est déjà commencée et l’agrotourisme et le tourisme gourmand sont bien présents » soutient Frédéric Myrand, agent de communications et de promotion des Îles. Le meilleur temps pour manger les fruits de mer, c’est d’ailleurs en mai jusqu’au début juillet, pas en été ! « On peut alors profiter d’une meilleure proximité avec les pêcheurs, les producteurs et les Madelinots en général », poursuit-il.

Photo fournie par l’Art des Îles-de-la-Madeleine, Michel Bonato

Le 15 mai marquera aussi l’ouverture annuelle du sentier Vents et marées qu’affectionneront les amateurs de randonnées. Ce sentier en autonomie et en 13 étapes permet de découvrir les Îles autrement sur un circuit balisé de 230 km.

« C’est d’autant plus agréable le parcourir hors saison alors qu’il fait moins chaud avec les sacs à dos », fait valoir M. Myrand.

On peut aussi miser dès maintenant pour une planification de vacances automnales. Alors que le flot de touristes s’estompe, les Madelinots sont d’autant plus accessibles pour des échanges et septembre et octobre sont de superbes mois.

Visiter les Îles ce printemps

Photo fournie par l’Art des Îles-de-la-Madeleine, Mathieu Dupuis

Le 6 mai, si les conditions sont bonnes, c’est le lancement de la saison du homard et la mise à l’eau des cages. Pour avoir déjà participé avec ma fille à une telle excursion de pêche au homard commerciale, c’est vraiment une expérience unique et inoubliable qui couronne magnifiquement un voyage.

Pour infos et réservations : interpretationpecheenmer.com

Des excursions maritimes (pêche, interprétation, observation de falaises) sont aussi offertes par des entreprises qui s’adaptent à l’achalandage touristique.

QUELQUES COMPORTEMENTS SIMPLES À GARDER EN TÊTE LORSQU’ON EXPLORE LES ÎLES :