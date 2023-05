Patrice Bergeron fait le point sur son avenir

Après le stupéfiant effondrement de sa formation ayant échappé une avance de 3 à 1 dans la série face aux Panthers de la Floride, le capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, a été invité à répondre aux questions sur son avenir de hockeyeur professionnel et le doute planera pendant encore un bout de temps.

Le Québécois a d’ailleurs disputé les trois derniers rendez-vous de la confrontation de premier tour en dépit d’une hernie discale subie pendant le dernier match de la saison régulière et l’ayant gardé à l’écart pour quatre rencontres, a-t-il confirmé aux médias. Malheureusement pour les siens, son retour au jeu n’a pas donné les résultats escomptés, Boston s’inclinant 4 à 3 en prolongation dans la rencontre décisive, dimanche.

Maintenant, quelle sera la suite pour celui dont l’âge équivaut à son numéro 37? Avec une bague de la coupe Stanley et cinq trophées Frank-Selke à son actif, il n’a plus rien à prouver dans la Ligue nationale.

«Oui, il faudra prendre du temps et en parler avec la famille. Nous déciderons à partir de là. Actuellement, c’est trop difficile de tout déterminer. Évidemment, nous sommes en état de choc et déçus, a-t-il commenté à la suite de la fin prématurée du parcours des siens qui ont totalisé 65 victoires et 135 points au cours de la campagne. Je veux seulement dire merci pour tout le soutien cette saison. Il s’agit d’une ville spéciale, de partisans et d’une organisation qui le sont autant.»

«Certes, ce n’est pas le dénouement voulu et c’est extrêmement décevant, surtout pour l’équipe que nous avions. Ce n’est pas ici qu’on souhaite être, a-t-il aussi déclaré. Ça fait mal, mais il en est ainsi. Vous compétitionnez et vous bataillez fort toute l’année pour cela, donc c’est dur à accepter.»

On se croise les doigts

Ailleurs dans le vestiaire, les alliés de l’attaquant espèrent son retour en 2023-2024, sans trop de surprise. Avec toute son expérience et son leadership, Bergeron se veut un enseignant hors pair.

«J’ai énormément appris de lui. J’espère en savoir encore plus grâce à lui l’année prochaine», a affirmé l’entraîneur-chef Jim Montgomery, tel que rapporté par le quotidien «Boston Globe».

«Vous pouvez regarder partout pour trouver des sources de motivation, mais voilà un gros morceau», a estimé Taylor Hall avant la partie.

Lors du calendrier régulier, Bergeron a amassé 58 points en 78 sorties. Sa performance en séries a possiblement été affectée par ses ennuis physiques, car il a présenté un différentiel de -6 face aux Panthers.