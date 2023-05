Collecte monstre

Photo fournie par la Collecte

La Collecte verte organisée dans le contexte du Jour de la Terre a été un succès monstre le 23 avril. Présenté par la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, l’événement bi-annuel récupérait gratuitement le matériel désuet électrique, informatique ou électronique. Ce sont plus de 2150 personnes qui se sont déplacées pour détourner de l’enfouissement près de 16,2 tonnes de matériel nocif pour l’environnement. Tous les produits électroniques recueillis lors de la collecte ont été pris en charge par le programme Recycler mes électroniquesMC de l’ARPE-Québec. La prochaine Collecte verte sera le 22 octobre, lors de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Sur la photo, une partie des bénévoles de la Collecte verte.

La fête des travailleurs

Le Premier mai, ou Journée internationale des travailleurs, est une journée de lutte du mouvement ouvrier instaurée par la IIe Internationale, en mémoire du massacre de Haymarket Square, comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de huit heures. Au Québec, les grandes centrales syndicales ainsi que quelques partis et organisations de gauche manifestent habituellement le 1er mai. À l’occasion de cette Journée, la Coalition du 1er mai met en lumière le travail de millions de femmes et d’hommes sous le thème de « On ne profite pas de l’inflation, nous ! ».

Un Blaxton au Centre Vidéotron

Le Centre Vidéotron et la chaîne des restaurants Blaxton m’annoncent l’ouverture d’un tout nouveau restaurant dans l’amphithéâtre, en association avec les restaurateurs Charles Lacroix, Steve Leroux et Bassem Oueslati. Alors que le début des travaux est prévu en 2023, l’ouverture officielle se fera en 2024. Fort d’un investissement de plus de deux millions de dollars, le Blaxton Centre Vidéotron, situé directement dans le hall d’entrée de l’amphithéâtre, comptera plus de 300 places assises et sera accessible au grand public sept jours sur sept. Après les succès retentissants des restaurants Blaxton Lebourgneuf et Blaxton Aéroport de Québec, il s’agira d’un troisième restaurant Blaxton pour MM. Lacroix, Leroux et Oueslati et d’un cinquième pour la chaîne Blaxton. Sur la photo, de gauche à droite, rangée arrière : Peter Sgobba, président de Blaxton Franchise Canada ; Steve Leroux, co-copropriétaire du Blaxton Centre Vidéotron ; Antoine Rouleau, vice-président de Blaxton Franchise Canada. Rangée avant : Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor ; Bassem Oueslati et Charles Lacroix, tous deux copropriétaires du Blaxton Centre Vidéotron.

Centenaire

Henri-Paul Soucy (à droite sur la photo) a célébré la semaine dernière, en compagnie de son frère et de tous les résidents de la Résidence Déziel de Lévis, son 100e anniversaire de naissance. Originaire de Saint-Édouard-de-Lotbinière, fils de cultivateur, il a quitté la résidence familiale pour faire des études au Juvénat de Lévis pour ensuite devenir mariste. Il deviendra enseignant au primaire et au secondaire et fera ses débuts à l’École Saint-Malo de Québec sur la rue de l’Aqueduc. Il enseignera durant plus de 42 ans dans différentes écoles de Québec. M. Soucy habite depuis peu à la Résidence Déziel, qui accueille près de cinquante résidents laïcs et religieux dans le secteur du Vieux-Lévis. Sur la photo, M. Soucy est en compagnie de Rodrigue Lagacé (à gauche), supérieur de la Résidence, qui l’assiste au service du dessert.

