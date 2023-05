Construction : Jean Boulet veut déposer une loi à l’automne pour moderniser l'industrie

Le ministre du Travail, Jean Boulet, espère déposer un projet de loi l’automne prochain pour moderniser l’industrie de la construction.

« J’anticipe le déposer à l’automne », a indiqué le ministre du Travail, Jean Boulet, lors d’un déjeuner devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), lundi matin.

« On veut en faire plus et en faire mieux », a-t-il résumé.

En gros, le ministre veut simplifier l’accès aux différents métiers de la construction, notamment avec le « concept d’activité partagée ».

Femmes, personnes immigrantes, personnes issues des Premières Nations, Inuits... le ministre veut aussi en faire plus pour avoir une meilleure représentativité.

« À peine 3,65% sont des femmes en construction », a-t-il rappelé.

17 % du PIB québécois

D’après le ministre, la construction est un secteur névralgique, qui procure de bons salaires, qui représente 17% du PIB québécois.

Entre 15 000 et 17 000 travailleurs manquent toujours à l’industrie de la construction, selon Statistique Canada, a souligné le ministre.

