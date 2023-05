«J’ai vraiment eu peur de mourir»: cette femme s’est fait injecter de l’air dans le sang par erreur à l’hôpital

Une patiente de L’Hôpital Charles-Le Moyne a obtenu un dédommagement de 25 000$ après s’être fait injecter de l’air dans le sang, une erreur qui lui a fait perdre connaissance.

Selon un jugement rendu il y a quelques semaines, une technicienne en imagerie médicale a causé tout un branle-bas de combat à l’hôpital en juin 2015, lorsqu’elle a envoyé de l’air au lieu de l’iode dans les veines d’une patiente.

«J’ai vraiment eu peur de mourir», nous a confié Caroline Rehel, les larmes aux yeux, en parlant du scan qu’elle a passé en 2015 pour traiter une pneumonie qui tardait à guérir à l’hôpital de la Rive-Sud de Montréal.

La frousse de la patiente sexagénaire n’a rien de surprenant, car l’erreur médicale l’a plongée dans une détresse respiratoire et son état a rapidement continué à se détériorer.

Mme Rehel a même dû recevoir «un massage cardiaque pendant une à deux minutes avant l’arrivée du personnel d’urgence qui l’a trouvée inconsciente [...] avec une coloration bleutée de la peau [...], le cœur qui débat, respirant rapidement, ses yeux révulsés [...]», peut-on lire dans la décision judiciaire.

Selon l’inhalothérapeute Maxine Feng-Magnan qui a témoigné au procès, l’erreur aurait pu entraîner des répercussions encore plus graves, car il manquait du matériel dans cette salle de radiologie.

S’il avait fallu qu’elle soit intubée «il y aurait eu de longs délais, car [il n’y avait] aucun matériel pour faire la procédure», a-t-elle indiqué.

Cauchemars

Ce n’est que quelques heures plus tard, que la patiente a éventuellement repris connaissance aux soins intensifs, complètement désorientée.

Elle a compris la gravité de la situation lorsqu’une employée de l’hôpital lui a dit:

«Vous m’avez fait peur, Madame», a expliqué Mme Rehel au juge Louis-Paul Cullen de la Cour Supérieure, lors du procès de quatre jours qui s’est tenu en janvier dernier.

Près de huit ans plus tard, elle a toujours peur lorsque vient le moment de passer des examens médicaux.

«Encore aujourd’hui, je me réveille en plein milieu de la nuit à cause de cauchemars qui me hantent», nous a expliqué la patiente.

15 000$ en coûts

Or, cet examen médical mal fait n’a pas uniquement eu des impacts sur sa santé mentale et physique, mais aussi sur le plan financier.

Cette erreur dont elle n’est pas responsable lui aura coûté près de 15 000$ en frais de conseils juridiques et d’expertise médicale.

Elle a même dû emprunter de l’argent à des proches pour assumer ces frais.