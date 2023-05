Fin de grève pour 120 000 fonctionnaires, mais pas pour les employés de l’ARC

L’Alliance de la fonction publique du Canada est parvenue à une entente de principe avec le Conseil du Trésor pour ses 120 000 membres, tandis que les 35 000 employés fédéraux de l’impôt poursuivent le débrayage faute d’une entente similaire.

Le syndicat justifie la fin de la grève par les gains engrangés alors de négociations serrées avec l’employeur, qui ont abouti à une substantielle augmentation salariale pour les fonctionnaires qui seront donc de retour au travail lundi matin.

Selon cette entente que les membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) auront à approuver, les fonctionnaires toucheront des augmentations de salaire de 12,6 % d’ici 2026, en plus d’un montant forfaitaire de 2500 $, alors que le syndicat demandait depuis le début une augmentation de 13,5 % sur trois ans.

Les deux parties syndicale et patronale ont trouvé un terrain d’entente sur l’enjeu du télétravail, objet d’un bras de fer à la table des négociations, puisque les demandes de travail à distance seront évaluées de manière individuelle.

«Les membres et le syndicat pourront ainsi s’assurer que l’employeur traite chaque demande de manière juste et équitable», a indiqué l’AFPC, qui fait part aussi d’une entente avec le Conseil du Trésor pour la création d’un comité sur l’équité, la diversité et l’inclusion.

En revanche, le bras de fer se poursuit les 35 000 membres du Syndicat des employés de l’impôt, puisque les négociations avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) sont toujours dans l’impasse et que «certaines questions importantes ne sont toujours pas résolues», selon le syndicat.