Il reste deux semaines pour réclamer vos Air Miles chez Jean Coutu

Les morceaux du casse-tête tombent en place dans le secteur mouvementé des programmes de fidélisation au Québec. Après la fête des Mères, Air Miles va disparaître de chez Jean Coutu.

Dès le 15 mai, Metro, propriétaire de l’enseigne de pharmacies, va remplacer la fameuse carte à l’avion par la nouvelle version de la sienne: MOI. L’annonce du retrait avait été faite en septembre.

Pour l'instant, comme ailleurs, les Air Miles peuvent toujours s’échanger à raison de 95 pour 10$ chez Jean Coutu. Les clients pourront aussi en accumuler jusqu’au 14 mai grâce à leurs achats.

Dans deux semaines, leurs récompenses viendront d’ailleurs. Et leurs données iront aussi ailleurs.

Longue agonie

Apparu au Québec en 1992, Air Miles connaît des difficultés depuis la pandémie, largué par la majorité de ses partenaires-détaillants.

À tel point que son propriétaire, l’entreprise américaine LoyaltyOne, a déclaré faillite le mois dernier avant de vendre le programme et ses 10 millions de membres actifs à BMO.

La banque canadienne, partenaire d’Air Miles depuis ses débuts, pourrait tenter de transformer Air Miles en carte de crédit, selon un expert du secteur.

«S’ils vont chercher 500 000 nouveaux clients pour une carte de crédit sur 10 millions de membres, c’est un bon move», décrit Paul Lafortune, spécialiste de la fidélisation au sein de la firme Adviso.

En 31 ans, le marché des programmes de fidélisation a beaucoup changé. Si, en 1992, on voulait surtout que ça ne coûte pas trop cher à l’entreprise, on veut maintenant avoir de l’information sur le client, apprendre à le connaître.

«Air Miles se qualifie moins bien pour ça», assène M. Lafortune.

À la poursuite de la donnée

C’est pourquoi les grandes chaînes se lancent dans la fidélisation d’eux-mêmes, dorénavant.

Entre l’annonce par Metro du retrait d’Air Miles de chez Jean Coutu, en septembre, et son retrait des magasins, en mai, un concurrent a d’ailleurs eu le temps de lancer son programme.

Empire, propriétaire de l’enseigne IGA, a mis le paquet avec Scène+, lancé le 23 mars dernier. Pour le client, chaque tranche de 1000 points accumulés vaut 10$ en magasin.

Chez Metro, le nouveau programme MOI offrira des avantages similaires, mais pourra être utilisé chez Jean Coutu, Super C, Brunet et Première Moisson, en plus de Metro.

Le programme actuel, metro&moi, en est à sa 13e année et compte pour le moment plus de 1,2 million de membres actifs.

En mars, Canadian Tire a aussi lancé un volet payant à son programme de récompenses Triangle. Les membres peuvent ainsi obtenir davantage d’Argent Canadian Tire grâce à leurs achats chez Canadian Tire, Sport Experts, L’Équipeur et les autres enseignes du géant du détail.

«Chaque entreprise s’arrange pour avoir des données sur ses clients, afin de mieux les cibler», illustre Paul Lafortune.