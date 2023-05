Intelligence artificielle: un algorithme pour accélérer le diagnostic de cancer

Des chercheurs ont mis au point un algorithme qui permettrait d’identifier plus rapidement la présence d’un cancer dans le corps, en détectant les premiers signes de la maladie difficiles à percevoir à l’œil nu sur des imageries médicales.

«On espère que cela améliorera la détection et rendra potentiellement le traitement du cancer plus efficace en mettant en évidence les patients à haut risque et en les orientant rapidement vers une intervention plus précoce», a déclaré Dr Benjamin Hunter, registraire en oncologie clinique au Royal Marsden et chargé de recherche clinique à l'Imperial, selon The Guardian.

L’outil d’intelligence artificielle (AI), partagé dans le Journal eBioMedicine Lancet, permettrait ainsi d’identifier si les excroissances anormales détectées sur l’imagerie médicale seraient cancéreuses ou non.

Pour se faire, ils ont développé un algorithme en entraînant une Intelligence artificielle (IA) à l’aide d’environ 500 images de gros nodules pulmonaires qui ont été étudiées pour en extraire des caractéristiques cachées.

Les médecins seraient ainsi en mesure de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées quant à la suite d’un traitement pour un patient.

Chaque année, environ 10 millions de personnes perdraient la vie d’un cancer, ce qui équivaut à une personne sur six, et le cancer du poumon serait en tête des plus mortels, selon les données de l’Organisation mondiale de la Santé rapportées par le média anglais.

À l’heure actuelle, plus de 60 % des cancers de poumons au Royaume-Uni seraient diagnostiqués tardivement, en stade trois ou quatre. Ce type de cancer entraînerait par ailleurs 21 % des morts par cancer dans le pays.

«Les personnes diagnostiquées avec un cancer du poumon au stade le plus précoce sont beaucoup plus susceptibles de survivre pendant cinq ans, que celles dont le cancer est détecté tardivement», a indiqué le Dr Richard Lee, chercheur de l’étude Libra et chef d'équipe à l'Institut de recherche sur le cancer de Londres.