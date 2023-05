Isabelle Deschamps Plante succèdera à Ricardo cet automne à la télé: «J’ai été inondée d’amour»

Si Isabelle Deschamps Plante a entretenu des doutes au sujet de la réaction des téléspectateurs à l’idée qu’elle succède à Ricardo à l’animation de l’émission de cuisine matinale de Radio-Canada, elle a vite été rassurée.

Dès qu’elle a relayé l’information sur les réseaux sociaux, le 2 avril, une fois que son mentor en a fait l’annonce sur le plateau de Tout le monde en parle, «j’ai été inondée d’amour», raconte-t-elle, en entrevue au Journal.

Collaboratrice à l’émission Ricardo depuis cinq ans à l’écran, Isabelle Deschamps Plante a compris que les Québécois l’avaient déjà adoptée.

«Que mes proches soient contents, je le comprends, mais ça m’a touchée que les gens pensent que Ricardo a fait le bon choix. J’ai pleuré pendant une heure en lisant les messages. Je n’en revenais pas de la confiance que les gens m’ont témoignée.»

«Ricardo est une légende»

À partir de septembre, l’ex-double finaliste et actuelle membre du jury du concours culinaire Les chefs! animera trois fois par semaine une émission de cuisine qui respectera en grande partie, dit-elle, la formule qui a fait le succès de Ricardo pendant 21 ans: offrir des recettes simples à réaliser.

Les collaboratrices Marie-Ève Charron et Éliza Prévost resteront à ses côtés.

Son émission, qui n’a pas encore de titre, s’inscrira donc dans la continuité parce que, répète-t-elle souvent en entrevue, on ne remplace pas Ricardo.

«Ricardo est une légende. Personne au Québec n’a réussi à avoir une quotidienne pendant 21 ans et rentrer dans le foyer des gens. C’est irremplaçable tout ce qu’il a monté avec [sa femme] Brigitte. C’est un empire. Pour ma part, je vais commencer par ma première émission et on verra (rires). Je vais savourer ma chance d’être là.»

Photo Pierre-Paul Poulin

Rôles inversés

S’il quitte l’animation, Ricardo ne sera jamais bien loin de la cuisine. Il sera producteur de l’émission d’Isabelle et coach de cette dernière.

Dans la catégorie «les rôles sont inversés», on le reverra même régulièrement comme collaborateur. «À chaque semaine, il va venir faire son tour pour nous montrer des trouvailles, des recettes, des coups de cœur», se réjouit l'animatrice.

Les tournages s’amorceront à la mi-août en vue des premières diffusions en septembre. Isabelle Deschamps Plante, qui suit depuis deux ans des cours d’animation, a très hâte.

«Ça me surprend parce que je suis une fille stressée, mais j’ai vraiment hâte de commencer ce projet, j'ai hâte d’être avec les gens, de montrer la façon dont je cuisine. Je trouve ça vraiment chouette.»

Elle a aussi dit

«À l’automne, Ricardo a soulevé le point qu’il ne voulait pas revenir. Quand on m’a demandé si j’avais de l’intérêt, j’ai dit oui sans hésiter. Les gens ne le savent pas, mais depuis que je travaille pour Ricardo, je suis cheffe pour le magazine aussi. Souvent, les recettes que Ricardo publie sont les miennes. Je connais très bien son écosystème.»

«Je n’avais jamais pensé avoir une émission de télé. À force d’en faire et d’être juge aux Chefs!, je me suis rendu compte que c’est un domaine que j’aime beaucoup. Je trouve qu’un plateau de télé ressemble à une cuisine. C’est très familial, les équipes sont soudées, on ne sait jamais comment les journées vont se dérouler.»

«À la télé, j’aime le côté éducatif, partager des savoirs. Je le faisais déjà avec les équipes des restaurants. Le faire à plus grande échelle, toucher les gens dans leur foyer, ça m’allume. Je ne veux pas que les gens se rappellent de moi à la télé, mais quand ils vont recevoir la fin de semaine, j’aimerais qu’ils disent: ça c’est une recette d’Isa.»

«Quand on développe une recette, des fois ça marche du premier coup, mais parfois il faut la refaire 12-13-14 fois. Comme un gâteau, il faut que ce soit parfait. Après, quelqu’un va tester la recette et s’il y a des problèmes au test, on la reteste. Des fois, il faut la retravailler. C’est un grand processus pour chaque recette pour qu’elle soit infaillible et simple à faire pour les gens à la maison. Ça a l’air facile, mais c’est complexe.»

«Il y a tellement de nouveaux produits et de nouvelles tendances. L’alimentation bouge tellement que se renouveler n’est pas si difficile.»