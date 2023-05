Joueront-ils ou pas? Les Remparts entretiennent le mystère sur l'état de santé de Justin Robidas et Nicolas Savoie

GATINEAU | Patrick Roy a décidé d’entretenir le flou sur l’état de santé de deux de ses piliers, Justin Robidas et Nicolas Savoie, à l’aube du match no. 3 de la série face aux Olympiques de Gatineau. En matinée, toutefois, Robidas avait mentionné à une radio de l’Estrie qu’il prévoyait être en uniforme, mardi.

En entrevue au 107,7 Estrie lundi matin, Robidas s’était tout de même fait évasif sur son état de santé

«Ça va. Ça va, ça va. C’est sûr que le plan c’est que je joue demain», avait-il brièvement mentionné lorsque questionné, en toute fin d’entretien, sur la blessure qu’il a subie lors du match no. 2 et qui l’a forcé à rater la période de prolongation.

Rien à dire

Les Remparts ont par la suite refusé de le rendre disponible aux médias présents au centre Slush Puppie, et Roy n’a pas voulu en rajouter.

«J’aimerais ça vous dire de quoi mais pour l’instant, il n’y a pas grand-chose à dire. On attend. Dans les deux cas, c’est au jour le jour. On espère qu’ils seront dans l’alignement demain, on verra.

«J’aimerais vous en dire plus sincèrement et d’habitude on est très ouvert là-dessus mais vous allez comprendre qu’en séries éliminatoires, on va se garder une petite gêne.»

Robidas avait été frappé par Samuel Savoie alors qu’il restait un peu plus de six minutes à faire en troisième période. Il avait par la suite tenté une présence mais n’était pas revenu par la suite.

De son côté, Nicolas Savoie a quitté en deuxième période et on ne l’a pas revu, non plus. Après le match no. 2, le défenseur Jérémy Langlois mentionnait: «je pense qu'il va être de retour dans l'alignement».

Une profondeur testée?

Dans l’éventualité où de gros morceaux comme les deux joueurs mentionnés plus hauts auraient à manquer à l’appel, c’est la profondeur des Remparts qui serait testée. Et Roy n’a aucune crainte à ce niveau.

«On l’a fait tout l’hiver. On a composé avec des joueurs partis dans des camps professionnels ou au Championnat mondial de hockey junior au WJC ainsi que d’autres qui étaient blessés. Tout on long de la saison, on a été testé à ce niveau. Nos gars ont bien fait ça. Hier [dimanche], quand Robidas est sorti, Mikaël Huchette est rentré au centre de la troisième ligne et il n’était pas inconfortable parce que c’est un rôle qu’il a occupé la saison dernière.»

Le capitaine Théo Rochette voyait les choses de la même façon.

«Notre profondeur a été utile toute l’année on n’a jamais trouvé d’excuses. On a réussi à passer au travers. Peu importe ce qui arrive, si on a des gars qui jouent ou pas, ça ne change rien. Le mot d’ordre reste le même : on veut jouer de la bonne façon.»