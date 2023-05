«La mort frappe à la porte»: Michael J. Fox se confie sur sa vie avec la maladie de Parkinson

À seulement 61 ans, Michael J. Fox considère que ses jours sont comptés en raison de sa maladie de Parkinson. «La mort frappe à la porte», a confié l’acteur des film Retour vers le futur dans une entrevue à cœur ouvert diffusé à CBS dimanche.

Michael J. Fox vit avec le Parkinson depuis plus de 30 ans. On lui a diagnostiqué la maladie en 1991 alors qu'il n’avait que 29 ans, un an après le tournage du dernier volet de la trilogie Le retour du Futur qui l'a fait accéder au statut de star.

L’acteur canado-américain s’est confié à l’animatrice Jane Pauley au CBS Sunday Morning dimanche dernier. Il a admis que vivre avec ce trouble cérébral est «de plus en plus difficile chaque jour»

« Je n’aurai pas 80 ans, dit-il. C’est difficile d'avoir la maladie de Parkinson... Ça devient de plus en plus dur, chaque jour tu souffres. La mort frappe à la porte, mais c'est comme ça. »

L’acteur, qui s’est fait d’abord connaître il y a 35 ans avec son rôle dans la série Sacrée famille (Family Ties), décrit la maladie de Parkinson comme «un cadeau qui ne cesse de prendre».

«Vous ne mourez pas de la maladie de Parkinson. Vous mourez avec la maladie de Parkinson», ajoute celui qui n’hésite pas à aborder les côtés plus difficiles de cette maladie dégénérative incurable, comme les attaques à son système nerveux et à sa motricité, ce qui comprend la marche et la parole.

Une chute presque fatale

Plus tôt ce mois-ci, Michael J. Fox s’est cassé plusieurs os en raison d'une simple chute, un des grands désagréments de sa maladie.

«C'est tomber... et aspirer de la nourriture et attraper une pneumonie. Toutes ces façons subtiles qui vous attrapent», explique l’artiste qui s’est retrouvé avec les deux bras cassés et des fractures au visage à la suite de chutes, en plus d’avoir dû subir une opération à la colonne vertébrale pour une tumeur bénigne.

«Je me rends compte, avec gratitude, que l'optimisme est durable», affirme l’acteur qui a lancé la Fondation Michael J. Fox en 2000 dans le but d’éduquer le public et de financer des études sur les troubles cérébraux.

En novembre 2022, Michael J. Fox s’est vu décerner un Oscar d’honneur pour son action en faveur de la lutte contre la maladie de Parkinson.

Documentaire sur Apple TV

Le documentaire Still: A Michael J. Fox Movie sera offert sur Apple TV le 12 mai prochain. On y suivra l’acteur dans sa vie de famille et verra comment celle-ci compose avec la maladie de Parkinson au quotidien.

«Si vous pouvez trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant, alors vous pouvez trouver quelque chose à espérer, et vous continuez», ajoute l’optimiste acteur.