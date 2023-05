Le Bloc Québécois voit grand pour Saguenay

Le Bloc Québécois estime que la zone industrialo-portuaire de Saguenay peut jouer un rôle important dans le développement de la filière batterie au Québec.

Le chef Yves-François Blanchet a présenté les propositions du parti à une vingtaine d'intervenants du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lundi.

«Nous allons soutenir la région dans cette filière-là», a affirmé le chef, lors d'un point de presse au terme de la réunion.

«L'énergie propre est au Québec, l'expertise est au Québec, les minéraux comme le lithium et le phosphate sont au Québec. Donc, ça doit se faire au Québec!», a-t-il ajouté.

Les projets miniers Arianne et First Phosphate, qui progressent normalement au Saguenay, incitent le Bloc à proposer la reconnaissance du phosphate comme minerai stratégique.

Avec tous ces projets, le trafic maritime envisagé risque-t-il d'être jugé trop lourd pour la rivière Saguenay?

«Il existe des choix de moteur, des moyens technologiques [pout] réduire le bruit et la vitesse des bateaux, pour limiter les impacts sur les mammifères marins», a répondu le chef.

«Arianne Phosphate a une entente pour exporter son minerai en utilisant les navires vides de Rio Tinto», a-t-il poursuivi.

Le Bloc Québécois est d'ailleurs favorable à la construction d'un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

«Pour diminuer la pression sur la rivière Saguenay sans avoir d'impact trop négatif sur le développement économique», a précisé le chef.

La visite de M. Blanchet coïncide avec la grève des employés du centre fiscal de Jonquière. Le Bloc propose depuis longtemps une déclaration d'impôt unique.

«Je ne vois aucun scénario logique où on prendrait charge du service fédéral, en reclassant les travailleurs à un autre type d'emploi, à un salaire plus bas et des conditions moins bonnes», a-t-il ajouté.

Le Bloc préconise un observatoire régional et indépendant sur l'aluminium ainsi que de soutenir la 2e et 3e transformation dans l'industrie forestière et de maintenir la gestion de l'offre.

Ces sujets sont primordiaux dans l'esprit de nombreux intervenants de la région.