Le procès d’un ancien militaire accusé de meurtre s’ouvre à Québec

Le procès du présumé meurtrier Martin Lévesque s’est ouvert lundi à Québec. L’homme de 50 ans, un ex-militaire, est accusé d’avoir abattu l’une de ses voisines sous le regard de ses deux jeunes enfants en septembre 2021 à Saint-Raymond, dans Portneuf.

• À lire aussi: Femme tuée à Saint-Raymond: Martin Lévesque accusé de meurtre au 2e degré

• À lire aussi: Meurtre d'une femme à Saint-Raymond: «Ça ne devrait jamais arriver»

Prévu pour cinq semaines, le procès a débuté avec la sélection du jury de 14 personnes qui décidera du sort de Martin Lévesque, accusé d’avoir causé la mort de Patricia Sirois.

Courtoisie

Après le passage de 30 candidats, le jury composé de 7 femmes et 7 hommes a été confirmé par le juge du procès, François Huot.

Lors de cette première étape, le passé militaire de l’accusé et la question du syndrome de stress post-traumatique ont occupé toute la place, laissant deviner que l’issue du procès se jouera possiblement sur cette question.

Stress post-traumatique

Méthodiquement, le juge Huot s’est enquis de chacun des candidats jurés afin de savoir si l’un ou l’autre de leurs proches étaient un membre des Forces armées canadiennes et si cette personne avait pu être déployée en mission. Ensuite, le magistrat les questionnait sur la présence d’un diagnostic de stress post-traumatique dans leur entourage.

L’une des candidates a notamment été dispensée puisque son père est un vétéran qui est actuellement suivi pour un syndrome lié à ses missions à l’étranger.

«Comme le syndrome risque d’être un élément central de cette affaire, je préfère vous libérer», lui a expliqué le juge du procès.

Il était connu qu’une expertise psychiatrique avait été demandée par la défense en prévision du procès. Les délais liés au manque de disponibilité des experts expliquent d’ailleurs pourquoi l’audition du dossier s’ouvre 16 mois après la mort de Patricia Sirois.

L’accusé est un ancien militaire qui a fait plusieurs missions à l’étranger.

Atteinte par six projectiles

Selon le résumé sommaire des faits dévoilés en ouverture par le juge Huot, Martin Lévesque aurait tué Patricia Sirois par arme à feu le soir du 12 septembre 2021.

Alors qu’elle se dirigeait vers sa résidence, située à quelques dizaines de mètres à peine de celle de l’accusé, elle aurait été atteinte de six projectiles pendant qu’elle conduisait son véhicule. Le drame s’est joué devant la maison de Martin Lévesque, qui se trouvait alors sur le terrain extérieur avec sa conjointe.

La femme de 35 ans était inconsciente à l’arrivée des secours et a rendu l’âme peu de temps après. Selon les constatations du médecin légiste qui a procédé à son autopsie, la femme a été atteinte de deux projectiles à la tête qui ont été mortels, en plus de deux autres au visage, d’un à l’épaule et d’un dernier au dos.

Photo Agence QMI, Guy Martel

L’audition du fond de l’affaire débutera mardi. En après-midi lundi, les avocats ont traité de certains points de droit en l’absence du jury.

La couronne est représentée dans cette affaire par Me Mathieu Rochette et Me Geneviève Corriveau. L’accusé Martin Lévesque est quant à lui défendu par Me Pierre Gagnon.