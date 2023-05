Le ridicule et désolant couronnement de Charles III

Le 6 mai prochain, Monsieur III se fera officiellement couronner roi. Ce couronnement ne vaudrait pas la peine d’en parler si ce n’était de l’extraordinaire propagande monarchiste qui inonde déjà les médias. Pourtant, ce couronnement est ridicule et désolant.

Ridicule parce que la cérémonie, pour spectaculaire qu’elle promette d’être, sera aussi d’un kitch et d’un mauvais goût que personne n’ose trop dénoncer, parce qu’il s’agit de royales personnes qui sont supposées être raffinées.

Pourtant, le carrosse rutilant d’or dans lequel circulera Monsieur III, est tout sauf d’un bon goût discret. Les cavaliers qui le tireront ont l’air d’être sortis d’une opérette.

Le comble du ridicule tient aux tuniques que le roi va porter. Il réduira leur nombre. Le Palais de Buckingham veut faire passer cette décision pour un geste environnemental et même pour une mesure d’économie.

Un couronnement qui coûtera aux contribuables des centaines de millions de dollars et qui générera une pollution environnementale monstre ! Du grand n’importe quoi.

Ne pas critiquer ?

L’événement est d’envergure mondiale. Mais les journalistes qui le couvriront doivent-ils pour autant garder leur réserve et ne pas critiquer l’institution ? Non. Au contraire, ils devraient la dénoncer ou à tout le moins remettre en question les aspects les plus dérangeants de la monarchie.

Par exemple, comment se fait-il que le roi et sa famille ne paient aucun impôt ? Ou pour dire plus justement, pourquoi ne versent-ils que l’impôt qu’ils veulent bien verser ? Pourquoi les Canadiens et les Québécois doivent-ils payer de leur propre poche pour les visites de ces royaux milliardaires ? Ne serait-il pas plus rentable pour le Royaume-Uni de transformer le palais de Buckingham en une sorte de Musée du Louvre anglais ? Et que dire du mélange toxique entre la politique et la religion dont ce couronnement fait la promotion ?

Grande hypocrise

La plus grande hypocrise de la royauté touche la démocratie. La monarchie s’oppose à la démocratie. Toutes les contorsions théoriques des défenseurs de la monarchie n’y changeront rien : que des citoyens aient plus de droits que les autres par leur seule naissance est insupportable à n’importe quelle personne libre. Que des souverains aient la prétention d’intervenir dans les décisions des élus est odieux.

Pour le Canada, la monarchie revêt une valeur symbolique gênante. Au-delà de l’attachement de quelques redneck à l’Angleterre, elle montre un pays qui ne parvient pas tout à fait à se détacher de son ancienne tutelle et qui refuse en quelque sorte de devenir adulte. Pour le Québec, la couronne britannique demeure un symbole d’oppression.

Le Québec et le Canada pourraient modifier la situation et marginaliser l’institution monarchique. Mais il est vrai que la constitution de 1982 est devenue pratiquement inchangeable. Nous sommes prisonniers de conceptions politiques d’il y a 40 ans. En ce sens, au Canada, les morts gouvernent les vivants.