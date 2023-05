Le salaire minimum gagne 1$, mais peu d’adeptes

Le salaire minimum fait un bond de 1$ à 15,25$ l’heure aujourd’hui, une hausse qui va toucher presque deux fois moins de Québécois qu’il y a 5 ans.

En effet, le nombre de travailleurs dans cette situation au Québec est passé de 265 100 en 2018 à 161 900 en 2022, selon Statistique Canada.

«Le marché nous force à offrir un salaire plus élevé», reconnaît Dominique Bélanger, propriétaire d’une quincaillerie Rona à Montréal.

Si de nombreux employés étaient embauchés au salaire minimum il y a un peu plus de deux ans, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

«Les seuls qui sont rémunérés au salaire minimum sont à l’accueil. Ils n’ont aucune expérience et c’est leur première job. Moindrement qu’il y a une expérience reconnue, ils vont gagner plus», dit celui qui a eu le temps de voir les choses changer après 30 ans au même endroit.

La grande majorité des emplois au salaire minimum se trouvent dans le commerce de détail ainsi que dans la restauration et l’hôtellerie.

Là aussi, les employés au salaire minimum sont maintenant rares, selon Annie Robitaille, propriétaire des Hôtels Jaro, sauf chez les membres de la jeune génération qui entrent sur le marché du travail.

«Chez les jeunes, le salaire minimum est répandu, mais pour les autres postes, il y a beaucoup de surenchères», observe-t-elle.

Les chiffres sont similaires chez les deux entrepreneurs.

Au Québec, les jeunes de 15 à 24 ans comptent pour 59% de ceux qui gagnent le minimum. Ils travaillent aussi à temps partiel dans 85% des cas.

«Une explication plausible de ce constat serait qu’une bonne part d’entre eux sont toujours aux études», écrivent Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, et sa collègue, Suzie St-Cerny, dans leur étude annuelle sur le salaire minimum.

Ceux qui ont 25 ans et plus et qui travaillent au salaire minimum le font à temps plein dans une vaste majorité.

Les femmes sont aussi plus nombreuses que les hommes à gagner le minimum dans une proportion de 53%.

D’une paye à l’autre

Les deux chercheurs en arrivent à la conclusion que la hausse de 1$ de l’heure «devrait permettre d’améliorer la situation financière des ménages québécois qui travaillent à ce taux horaire».

Reste que les temps sont durs pour ceux qui se battent pour joindre les deux bouts, rappelle Vincent Chevarie, responsable des dossiers politiques de l’organisme de défense des personnes non syndiquées Au bas de l’échelle.

«Ce sont des gens qui vivent de paye en paye et qui n’ont pas nécessairement le luxe de se payer des loisirs, comme des billets d’avion, du théâtre», plaide-t-il.

Car une bonne partie du revenu de ceux qui gagnent le salaire minimum est consacré au logement.

«Avec l’inflation, l’alimentation, c’est extrêmement difficile. Ça crée une inégalité», soutient M. Chevarie.

Le salaire minimum au Québec

2018: 12,00$

2019: 12,50$

2020: 13,10$

2021: 13,50$

2022: 14,25$

2023: 15,25$

Nombre de Québécois au salaire minimum

2018: 265 100

2019: 256 800

2020: 207 000

2021: 200 100

2022: 161 900

Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2022, adapté par l’Institut de la statistique du Québec

Le Québec et les autres

Ontario: 16,55$

C-B: 16,75$

Québec: 15,25$

Alberta: 15,00$

Nouveau-Brunswick: 14,75$