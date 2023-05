Les Bruins: de champions à avortons

Remporter le trophée des Présidents et connaître des hivers records n’est pas un gage de succès une fois les séries éliminatoires amorcées. Au cours des 15 dernières campagnes, les Blackhawks de 2013 sont les seuls champions du calendrier régulier à avoir soulevé la coupe Stanley. Les Bruins de Boston et leurs records de 65 victoires et 135 points sont la preuve la plus récente que le tournoi printanier est une tout autre saison. Dans l’histoire du circuit, ce n’est pas la seule équipe à avoir failli aux attentes placées en elle. En voici d’autres:

Bruins de Boston, 1970-1971

On ne donne pas cher de la peau du Canadien à l’aube des séries éliminatoires de 1971. En lever de rideau se dressent devant eux les puissants Bruins. Les rivaux du Tricolore comptent en leurs rangs quatre joueurs ayant atteint le plateau des 100 points. Du groupe, Phil Esposito vient de connaître la meilleure saison de carrière (76 buts et 152 points) et Bobby Orr (139 points) sera récompensé par les trophées Norris et Hart. Mais l’entraîneur-chef Al MacNeil sort un lapin de son chapeau en confiant le filet à Ken Dryden, gardien recrue dont l’expérience se limite à six matchs de saison régulière. Le longiligne gardien fait des miracles devant ses poteaux et permet aux Montréalais d’éliminer les Bruins en sept matchs, en route vers la 17e coupe Stanley de son histoire.

Oilers d’Edmonton, 1985-1986

Photo d'archives, Agence QMI

Menés par une saison record de 215 points de Wayne Gretzky et par la contribution offensive d’une multitude de joueurs, les Oilers sont favoris pour remporter la coupe, ce qui serait leur troisième de suite. Leurs 426 buts sont 20 de moins que le record qu’ils ont établi l’hiver précédent. Ironiquement, c’est un but marqué dans son propre filet par la recrue Steve Smith, en troisième période du match ultime de la finale de la division Smythe, qui élimine les Oilers. Le Canadien profitera de cette ouverture pour soulever la 23e coupe Stanley de son histoire.

Penguins de Pittsburgh, 1992-1993

Les Penguins visent également une troisième coupe consécutive. Ils sont menés, mais surtout inspirés, par Mario Lemieux. Victime de la maladie de Hodgkin, le Magnifique a remporté le championnat des marqueurs (160 points) en dépit du fait qu’il ait raté 24 matchs. Cependant, leur parcours connaît un arrêt brusque en finale de la division Patrick. David Volek, des Islanders, envoie les champions défendants en vacances en marquant en prolongation du septième match. Encore une fois, le chemin s’ouvre pour le Canadien qui en profitera pour remporter la 24e et dernière coupe Stanley de son histoire.

Red Wings de Detroit, 1995-1996

Cette formation était détentrice du record pour le plus grand nombre de victoires en une saison (62) avant que les Bruins ne fassent mieux (65), il y a quelques semaines. Elle mise sur la présence de sept futurs membres du Temple de la Renommée, dont Steve Yzerman, Sergei Fedorov et Nicklas Lidstrom. Les espoirs sont grands pour les partisans qui n’ont pas senti l’odeur de la coupe Stanley depuis 1955. Malheureusement pour eux, en finale de l’Association de l’Ouest, les Wings se butent à l’Avalanche et au gardien qu’ils ont acquis quelques mois plus tôt: Patrick Roy.

Capitals de Washington, 2009-2010

Photo d'archives

Après des années difficiles, les Capitals semblent enfin mûrs pour les grands honneurs. Alex Ovechkin vient de connaître la quatrième saison d’au moins 50 buts et 100 points de sa carrière. Le Canadien, leurs adversaires du premier tour, accuse 43 points de classement de retard. D’ailleurs, avec une avance de 3 à 1 dans la série, la victoire semble dans la poche pour Washington. Toutefois, c’est le moment que choisit Jaroslav Halak pour se lever. Dans les trois derniers matchs de la série, le Slovaque repousse 131 des 134 tirs (dont 53 arrêts dans le 6e match) pour aider le Tricolore à renverser la vapeur et éliminer les Capitals en sept matchs.

Lightning de Tampa Bay, 2018-2019

Dominant tant en attaque que sur le plan défensif, le Lightning égale la marque de 62 victoires en saison régulière établie par les Red Wings de 1995-1996. Nikita Kucherov clôt la campagne avec 128 points, du jamais-vu dans la LNH en un quart de siècle. Devant le filet, Andrei Vasilevskiy est impérial. Mais tout s’effondre dès le premier tour. Face aux Blue Jackets, qui n’ont jamais remporté une série, les Floridiens s’écrasent et se font balayer en quatre matchs. Une élimination qui aura sans doute servi de leçon pour les conquêtes de la coupe Stanley qui suivront en 2020 et 2021.

Ils ont gagné le *trophée des Présidents et la coupe Stanley la même année:

2013 Chicago

2008 Red Wings

2002 Red Wings

2001 Avalanche

1999 Stars

1994 Rangers

1989 Flames

1987 Oilers

*Le trophée des Présidents est remis au champion de la saison régulière depuis 1986.