Les Devils éliminent les Rangers et passent au deuxième tour

Les Devils du New Jersey ont dominé la grande majorité du septième match de leur série contre les Rangers de New York et l’ont emporté au compte de 4 à 0, lundi soir, au Prudential Center.

Le club vainqueur de cette ultime rencontre a dorénavant rendez-vous avec les Hurricanes de la Caroline pour le deuxième tour des éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey.

Dans l’affrontement du jour, les Devils ont été propulsés par le gardien Akira Schmid. Le jeune homme de 22 ans a repoussé l’ensemble des 31 tirs de ses rivaux et signé son deuxième blanchissage des présentes séries.

L’homme masqué suisse a prouvé à l’entraîneur-chef Lindy Ruff qu’il avait raison de lui faire confiance, alors que plusieurs se demandaient si les Devils n’allaient pas revenir avec Vitek Vanecek, qui était devant le filet pour les deux premiers duels de la série contre les Blueshirts. Rappelons que Schmid n’avait pas été très bon pendant le sixième match, où il avait accordé cinq buts sur 34 lancers.

La formation du New Jersey a aussi profité du réveil des attaquants Michael McLeod et Tomas Tatar pour mettre fin à la saison des Rangers. Les deux patineurs ont inscrit leur première réussite des éliminatoires pendant la deuxième période. Le premier des deux marqueurs a d’ailleurs fait mouche en désavantage numérique, après une très belle manœuvre de son coéquipier Ondrej Palat.

Erik Haula a mis fin aux derniers espoirs de ses adversaires en touchant la cible sur un deux contre un avec un peu plus de cinq minutes à faire au match. C’est toutefois Jesper Bratt qui a inscrit le dernier but des gagnants, lui qui a fait mouche dans un filet désert.

Le seul point négatif chez les Devils a été la perte de l’attaquant Timo Meier en troisième période. Le Suisse a été sonné par une immense mise en échec du défenseur Jacob Trouba, alors qu’il tentait d’entrer dans la zone des Rangers pendant un avantage numérique.

Depuis le début de la danse printanière, Meier n’a amassé aucun point. Il avait été obtenu des Sharks de San Jose en février dernier, dans une transaction monstre qui impliquant notamment deux choix de première ronde au repêchage.