Les Olympiques en retard 0-2: «Il faut faire le travail à la maison», dit Louis Robitaille

GATINEAU | L’entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, n’est pas en mode panique, même si son équipe tire de l’arrière 0-2 face aux Remparts.

«On aurait pu mener cette série 2-0 et personne n’aurait dit qu’on l’a volée. Ça aurait pu aussi être 1-1 et tout le monde dirait que c’est une bonne série. Là, on perd 0-2 mais ils ne l’ont pas volée non plus. La ligne est donc extrêmement mince. C’est devenu une série de homers [qui avantage les équipes à la maison]. Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire chez eux. Je n’aime pas le mot pression mais, maintenant, il faut faire la job de notre côté. On connaît l’importance du match de demain [mardi] ».

Après le match no 2, son vis-à-vis, Patrick Roy, avançait que jouer devant ses partisans pouvait être un couteau à double tranchant en raison de la pression que ça peut occasionner. Sans partager la vision de Roy, Robitaille reconnaît qu'il faut maintenant que les Olympiques renversent la vapeur devant leurs partisans.

«Quand tu n’as pas l’avantage de la glace, tu dois en gagner au moins une à l’extérieur. Si ce n’est pas les matchs 1 et 2, ça peut être le match 5 ou 7. Ceci dit, est-ce que c’est l’idéal d’être 0-2? Ben non, on ne se fera pas de cachette. On revient chez nous et on joue bien à domicile. Notre foule est très hostile et il faut faire le travail à la maison. Je ne suis pas inquiet pour ça mais il faudra être prêts.»

Avec ou sans Robidas et Savoie? Peu importe!

D’ailleurs, Robitaille ne se préoccupe pas trop de savoir si Justin Robidas et Nicolas Savoie seront dans la formation ou non des Remparts lors du match no 3, eux dont l'état de santé demeure nébuleux.

«Lors du match no 1, Vsevolod Komarov n’a pas joué une partie de la troisième période et il est revenu et a été très bon pour eux hier, a rappelé l’homme de hockey. En séries éliminatoires, on va voir ça va être quoi l’alignement, mais des gars peuvent jouer avec des blessures par moments. Ils peuvent manquer le match no 3 et revenir pour le quatrième. Si on commence à s’attarder à ça... Peu importe si Robidas est là ou pas, c’est un excellent joueur de hockey pour eux mais ils ont aussi Malatesta, Bolduc, Rochette, Roy, Gaucher: ils en ont des joueurs de hockey. Peu importe qui sera dans l’alignement, ils vont jouer dans l’identité des Remparts de Québec et il faudra s’assurer d’être prêts.»

Dans le camp des Olympiques, Will Chisholm demeure un cas «douteux» pour le match no 3.