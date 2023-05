Leylah Annie Fernandez continue d’avancer en double

Leylah Annie Fernandez n’a pas connu les résultats escomptés en simple à Madrid, mais elle a poursuivi sur sa lancée en double, lundi.

La Québécoise et sa partenaire, l’Américaine Taylor Townsend, ont obtenu leur billet pour les quarts de finale de ce volet de la compétition sur terre battue. Pour ce faire, elles ont vaincu la Géorgienne Oksana Kalashnikova et la Russe Yana Sizikova en deux manches de 6-3 et 7-5.

La paire gagnante a notamment réussi six bris et n’a été victime de cet affront que trois fois.

Il s’agit d’un deuxième gain pour le duo Fernandez/Townsend, lui qui avait causé toute une surprise en éliminant au premier tour les deuxièmes têtes de séries du double féminin à Madrid.

La Montréalaise de 20 ans avait baissé pavillon dès les 64e de finale en simple, s’inclinant en deux sets de 6-3 et 6-4 contre la Russe de 16 ans Mirra Andreeva.

En quarts de finale, Fernandez et sa coéquipière ont rendez-vous avec la Taïwanaise Hsieh Su-wei et la Tchèque Barbora Strycova.

En ce qui concerne les autres Canadiens en action à Madrid, Félix Auger-Aliassine et Denis Shapovalov sont toujours en lice en double masculin. Les représentants de l’unifolié se mesureront aux quatrièmes têtes de séries, soit l’équipe composée du Néerlandais Jean-Julien Rojer et du Salvadorien Marcelo Arévalo, mardi.