LHJMQ: la défensive du Phoenix effectue le travail face aux canons des Mooseheads

Le Phoenix de Sherbrooke peut compter sur la force de frappe des Joshua Roy, Jacob Melanson et Justin Gill, mais depuis le début de la demi-finale face aux Mooseheads de Halifax, les défenseurs retiennent également l’attention.

Dans le premier vingt du match initial en Nouvelle-Écosse, Marc-André Gaudet a participé à deux des trois buts de Melanson, qui a salué son retour dans sa province natale en grand.

«Il faut continuer comme ça. Quand tu affrontes une équipe qui a beaucoup de punch à l’attaque, tu n’as pas le choix de bien défendre», a fait remarquer l’entraîneur, satisfait d’avoir vu ses joueurs rebondir en prolongation dimanche après que Halifax ait égalé le pointage dans les derniers instants de la troisième période.

«Des gars comme Hinds, Spacek et Gaudet sont capables d’amener de l’offensive, mais de la bonne façon, en étant responsables, a expliqué hier l’entraîneur Stéphane Julien. Tyson ne sera pas reconnu pour son offensive chez les professionnels, mais il peut appuyer l’attaque et avec sa longue portée, il peut aller chercher de gros buts.»

Des miettes

Sherbrooke excelle aussi dans son territoire face à des Jordan Dumais, Alexandre Doucet et Josh Lawrence, des gars ayant amassé plus de 100 points. Dumais, le meilleur pointeur du circuit en saison régulière, a d’ailleurs été muselé.

«Il faut donner le crédit aux défenseurs comme Hinds, Spacek, Gaudet et [Kaylen] Gauthier, qui ont fait le travail contre les deux premiers trios adverses depuis le début des séries», a louangé Julien.

Le Phoenix est de plus parfait en désavantage numérique, n’ayant rien accordé en six occasions aux Mooseheads.

«On avait déjà vécu des moments comme ça l’an passé contre [les Islanders de Charlottetown en demi-finale] et dans les derniers matchs de la présente saison contre [les Olympiques de] Gatineau et [les Tigres de] Victoriaville. L’état d’esprit après la troisième période dimanche dans le vestiaire était très serein et concentré. Je n’ai pas senti l’équipe en danger quand on a commencé la période de prolongation.»

«Une surprise»

C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que le Phoenix est revenu lundi sur ses terres avec une avance de 2 à 0.

«On ne pouvait pas demander mieux! On savait que ça serait difficile là-bas, l’amphithéâtre est extrêmement intimidant. Dès le premier duel, on a eu une superbe performance de Jacob Melanson en première période et ç’a sorti les [8700] partisans du match», a observé Julien.

«Honnêtement, c’est une surprise de revenir avec deux victoires», a-t-il admis tout en précisant que sa formation est en mode séries depuis janvier.

L’objectif de la formation des Cantons-de-l’Est est donc de terminer le boulot à la maison, mardi et jeudi, après avoir balayé l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Voltigeurs de Drummondville.

«Je n’ai jamais senti un excès de confiance, même si on a gagné les deux premières séries en quatre matchs, a dit Julien. Les gars sont très motivés de jouer devant nos partisans.»

Palais des sports Léopold-Drolet sera rempli pour les deux prochaines rencontres, alors que 4005 spectateurs sont attendus mardi et jeudi soir.