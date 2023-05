Met Gala 2023: les stars de la mode et du showbizz sur le tapis rouge

Le glamour, extravagant et très attendu Met Gala se déroule présentement à New York. Le mot d’ordre pour les stars qui participent à cet événement mondial au niveau de la mode? S’approprier le thème de la soirée : « Karl Lagerfeld : Une ligne de beauté » en l’honneur du créateur décédé en 2019.

Penelope Cruz et Dua Lupa font partie des premières vedettes à avoir fait tourner les têtes sur le tapis rouge du Met Gala qui a pris son envol en fin d'après-midi dans l’immense bâtiment néo-classique du Metropolitan Museum of Art, sur la mythique 5e Avenue de New York.

Penelope Cruz est arrivée vêtue d'une robe de mariée Chanel 1988 blanche à crinoline surmontée d'un voile transparent déposé sur ses cheveux coiffés en chignon. Un beau clin d'oeil à son grand ami designer qui terminait chaque défilé avec une mannequin vêtue en mariée.

L'actrice espagnole, la chanteuse Dua Lipa, l'actrice Michaela Coel et le sportif Roger Federer ont d'ailleurs été sélectionnés pour coanimer l'événement de cette année.

L'auteure-compositrice-interprète et mannequin britannique albanaise Dua Lipa avait des airs d'ingénue vêtue d'une robe de bal vintage en tweed blanc et noir de Chanel, longue et sobre robe crème aux allures médiévales; le même design que Claudia Schiffer portait pour la collection Couture automne 1992. La pièce maîtresse de son look? Un collier de diamants à couper le souffle de 100 carats, faisant d’elle la première vedette à porter le nouveau diamant légendaire de Tiffany & Co qui est serti sur le collier Lucida Star de la marque.

La grande dame de la mode et la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, est arrivée au bras de l'acteur britannique Bill Nighy, confirmant ainsi leur relation amoureuse devant la planète entière. Elle était très chic dans une élégante robe à colonnes de perles sous un superbe manteau à motifs floraux avec des pétales verts et lavande de Chanel. En 1948, le "Met Gala" a été repris en main par la rédactrice en chef en 1995. Celle-ci a transformé la soirée en événement people planétaire.

Les hommes aussi étaient chics pour l'occasion! Le joueur de tennis suisse Roger Federer a fait crier la foule en se présentant vêtu d'un smoking noir et de lunettes de soleil. Sa femme, Mirka Federer, était aussi splendide dans une longue robe rose semi-transparente touchant le sol, surmontée de plumes.

L'actrice Nicole Kidman, qui connaissait très bien le designer, portait une robe vue dans les publicités de Coco Chanel. Son mari, le chanteur country Keith Urban, laisse ici sa femme se faire prendre en photo par les nombreux photographes.

La chanteuse, actrice et mannequin britannique Rita Ora était sublime avec sa robe noire et ses deux longues traînes noires en transparence.

Toujours splendide, l'actrice Olivia Wilde portait une robe longue blanche aux détails dorés basée sur un design de Karl Lagerfeld de 1983. La star portait une tenue de la créatrice actuelle de Chloé, Gabriela Hearst, basée sur un design de 1983 que Lagerfeld avait réalisé alors qu'il dirigeait la maison française (qui figure également dans l'exposition «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty».) Le design original de Chloé - une silhouette noire sculpturale à manches capes - avait la forme d'un violon rendu en clairon doré et perles sur le devant de la robe. Il est issu de la collection printemps 1983 de Chloé, entièrement inspirée par la musique. Ce look particulier faisait référence à un violon fabriqué par un luthier italien du XVIIe siècle nommé Nicola Amati.

L'actrice Gabrielle Union était toute de rouge vêtue pour célébrer le designer.

L'actrice, réalisatrice, autrice et productrice britannique, Micheal Coel, est l'une des coprésidentes de la soirée.

La mannequin Naomi Campbell participe au Met Gala pour la 16e fois de sa carrière.