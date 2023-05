Plusieurs pannes d’électricité à Québec

La pluie et les vents violents des dernières heures ont affecté le réseau électrique dans la Capitale-Nationale, lundi matin, si bien que plus de 16 000 foyers étaient plongés dans le noir au petit matin.

• À lire aussi: Météo: début de semaine pluvieux et venteux au Québec

Au total, on dénombrait 54 pannes de courant dans la région selon le site web d’Hydro-Québec, vers 8h, soit 16 125 clients touchés.

Les secteurs les plus touchés sont Charlesbourg, Shannon, Stoneham et Lac-Beauport, bien qu’on dénombre plusieurs autres pannes à l’ouest et au nord.

Dans la plupart des cas, on signale qu’un bris d’équipement, des dommages causés par la végétation ou une coupure programmée par la Sécurité publique seraient en cause.

Il faut dire que des vents violents accompagnés de pluie ont balayé la région durant la nuit. Des rafales de 82 km/h ont été enregistrées à 5h à l’aéroport Jean-Lesage.

Un avertissement de pluie est également en cours, selon Environnement Canada. De 30 à 50 millimètres de pluie parfois forte sont prévus sur le territoire au courant de la journée.

«Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres», avertit l’organisation gouvernementale.

Pour ce qui est des pannes d’électricité, Hydro-Québec indique que la plupart d’entre elles devraient être réglées en avant-midi.