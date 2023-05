Puissant, peu importe la configuration, le puissant Mac mini avec puce M2 convient autant aux étudiants qu’aux professionnels.

En essai depuis cet hiver, le Mac mini M2 d'Apple est la dernière version du célèbre ordinateur de bureau petit format d'Apple. Personnellement, je le préfère aux tout-en-un iMac, car on peut le configurer avec des périphériques (écran, clavier, souris) que l’on possède déjà ou bien trouver en magasin ou en ligne les appareils désirés sans être restreint au catalogue Apple.

L’ennui avec un iMac, une fois vétuste, est qu’il faut se départir de l’écran qui a encore de beaux jours devant lui.

Sorti fin 2022, le Mac mini M2 présente un certain nombre de mises à niveau et d'améliorations par rapport à son prédécesseur, le Mac mini M1.

Tout d'abord, le Mac mini M2 est équipé de la dernière puce d'Apple, la M2. Cette puce-système qui inclut toutes les composantes — processeur central, mémoire vive, processeur graphique, puce sécurité Neural Engine — est conçue spécifiquement pour le Mac mini et offre des améliorations significatives en termes de performances par rapport au M1.

Grandes capacités, polyvalence, large clientèle

La puce M2 est une puce-système à 8 cœurs dotée d'une architecture 5 nanomètres et comprenant quatre cœurs haute performance et quatre cœurs haute efficacité. Cela permet au Mac mini M2 de gérer facilement les tâches les plus exigeantes demandées par les graphistes et éditeurs vidéo, et ce tout en étant silencieux.

En termes de performances graphiques, le Mac mini M2 est équipé d'une carte graphique à 8 cœurs; une amélioration significative par rapport à la carte à 7 cœurs du M1.

8, 16, 24, 32 gigaoctets de mémoire unifiée

Le Mac mini M2 dispose également d'une mémoire unifiée pouvant atteindre 24 gigaoctets (Go), voire 32 Go sur la version M2 Pro, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux 16 Go de mémoire du M1.

Cette mémoire unifiée permet d'augmenter encore les capacités multitâches et fait du Mac mini M2 un excellent choix pour les professionnels qui ont besoin d'exécuter plusieurs applications simultanément.

Combien de gigaoctets ? Seize, c’est amplement suffisant pour les tâches maison et les études pendant plusieurs années. La version de base avec seulement 8 Go n’est là que pour afficher un prix de départ le plus bas possible. Pour un peu plus de muscles avec 16 Go, il faut ajouter 250 $ au total. Les plus exigeants, eux, voudront la version M2 Pro avec 24 ou 32 Go pour leurs travaux d’édition photovidéo ou encore le montage vidéo et le rendu 3D.

Le modèle d’essai M2 Pro prêté par la firme à la pomme était configuré avec une puce-système intégrant un processeur de 12 cœurs, un processeur graphique de 19 cœurs et de 16 Go de mémoire vive. C’est beaucoup de puissance dans une petite boîte aluminium unibody pour mes besoins, j’avoue, assez modestes en termes de puissance. Avec le stockage de base de 512 Go, cette configuration monte à 2074 $ avant taxes.

Apple

Bien connaître ses besoins avant d’acheter

Un mot sur la mémoire unifiée intégrée aux puces M2 qui permet aux logiciels de partager efficacement les données entre le Neural Engine et les processeurs central et graphique. Le Mac mini peut être configuré jusqu’à 24 Go avec la M2 et 32 Go avec la M2 Pro pour faciliter le multitâche et le traitement des fichiers volumineux. Et comme cet ordinateur ne peut être mis à niveau, il faut dès l’achat bien évaluer la quantité de mémoire vive et de stockage dont vous aurez besoin pour les prochaines années.

Deux ou trois écrans connectés

Les modèles de base M2 peuvent gérer deux écrans, soit un moniteur d’une définition allant jusqu’à 6K à 60 Hz via Thunderbolt (format USB-C) et un moniteur d’une définition allant jusqu’à 5K à 60 Hz via Thunderbolt ou jusqu’à 4K à 60 Hz via HDMI. En version M2 Pro, trois écrans, à savoir deux moniteurs d’une définition allant jusqu’à 6K à 60 Hz via Thunderbolt et un moniteur d’une définition allant jusqu’à 4K à 60 Hz par HDMI.

Apple

Le Mac mini (2023) est de loin le meilleur mini-ordinateur que vous puissiez acheter actuellement. Outre le design qui reste immuable, Apple a amélioré son Mac de 20 cm le plus abordable sur tous les plans : il est plus puissant, silencieux, propose en option une puce M2 Pro encore plus performante. Ses seuls défauts, le modèle de base n’offre pas assez de mémoire unifiée et les mises à niveau sont impossibles.

Si vous cherchez un ordinateur compact à poser discrètement sur votre bureau, dans un studio connecté à trois écrans ou même sous un téléviseur, c'est un excellent choix — même les utilisateurs inconditionnels de PC Windows pourraient être tentés.