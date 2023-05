Savoir tirer son épingle du jeu

Dans les trois dernières années, JOËLLE a grandi à toute vitesse. Avec un taux de croissance ahurissant de 667 %, l’entreprise est passée de 30 à 70 employés en tout juste 18 mois.

Tout récemment, il y a eu l’ouverture d’une nouvelle boutique à Place Sainte-Foy et celle d’un bureau créatif à Montréal. L’entreprise de conception et de production de prêt-à-porter féminin basée à Trois-Rivières est propulsée par le dynamisme de ses fondateurs, Joëlle Desaulniers et son conjoint, Billy Lacasse.

« Aujourd’hui, en une seule journée, on vend autant qu’en un mois au début ! » sourit Joëlle, toute pétillante.

Elle raconte leur aventure de sept ans en quelques allers-retours passé-présent, comme si elle ne réalisait pas encore par quoi elle est passée avec son amoureux. Il y a eu tant de péripéties dans leur chemin et, à côté, tant de joies, que ces deux-là donnent l’impression d’avoir vécu deux fois plus vite que leurs jours et leurs années.

Entre la naïveté et l’ambition

JOËLLE a été fondée en 2016 dans un « sous-sol aux araignées ». Avant ça, Joëlle était styliste pour les femmes et les hommes – c’est elle qui habillait le comédien Mathieu Baron, notamment. Elle achetait tant de vêtements pour ses clients que son chum lui a dit que ce serait le chiffre d’affaires d’une entreprise. Et comme Joëlle n’était jamais pleinement satisfaite de ce qu’elle trouvait sur le marché, peut-être était-il temps de franchir une autre étape ?

« Mon chum m’a dit : tu sais dessiner, t’es une bonne communicatrice, on devrait s’acheter une manufacture ! Alors, on a acheté une petite entreprise de fabrication avec trois couturières et une tailleuse. On a commencé à vendre des vêtements en ligne, on n’avait pas d’argent et on était naïfs ! » se rappelle celle qui dirige les collections JOËLLE.

Il y avait 1001 contraintes : pas de machine à boutons ni de machine pour les fermetures éclair et peu de choix de tissus, faute de budget. Il fallait s’ingénier à créer des vêtements stylés malgré tout !

« Les deux premières années, on faisait un salaire de 26 000 $ à deux et on mangeait nos croûtes ! » se rappelle la jeune entrepreneure.

Joëlle avait sa clientèle comme styliste et les femmes étaient curieuses de venir essayer ses vêtements à la manufacture, alors ça a décollé. Si bien qu’il a fallu faire fabriquer en sous-traitance dans d’autres usines au Québec pour fournir à la demande. Et puis, il y a eu l’ouverture d’une première boutique à Trois-Rivières... juste avant la pandémie et la fermeture des magasins.

incertitude et adaptation

Joëlle et Billy venaient d’avoir un bébé, ils avaient beaucoup investi dans la croissance de l’entreprise et tout à coup l’incertitude financière menaçait. Mais ils étaient forts dans le commerce en ligne et la vague d’achat local a monté, alors ils ont tiré leur épingle du jeu. Toutefois, ce n’était pas simple, car il n’y avait plus moyen de produire au Québec ou presque. Les usines s’étaient mises à fabriquer des blouses et des masques de protection, alors les petits acheteurs comme JOËLLE se sont fait tasser et ont dû trouver des fabricants à l’international, sans pouvoir visiter les lieux ; un acte de foi.

Ils comptaient et comptent toujours aussi sur les couturières de leur équipe, dont ils prennent grand soin.

« Tant qu’elles voudront être avec nous, on aura du travail pour elles. Elles ont été tellement solidaires ! On leur a fait un bel atelier maintenant », souligne Joëlle Desaulniers.

Elle et Billy se sont rencontrés à l’université, tandis qu’il étudiait en finances et entrepreneuriat. Les deux sont complémentaires et font tout ensemble. Personne ne croyait à leur projet au départ, mais ils gagnent leurs appuis, même financiers.

« Hey ! Réussir dans la mode ? Il n’y avait que nous pour y croire et on est travaillants ! » s’amuse Joëlle, heureuse d’offrir aux femmes une belle alternative, « ni matante, ni pitoune, simplement femme » !

« La vie, c’est difficile, alors si au moins le kit peut te faire du bien ! Quand les femmes se sentent bien, elles peuvent accomplir tellement plus ! » conclut-elle.

JOËLLE

2016 Fondateurs : Joëlle Desaulniers, Billy Lacasse

Profil de Joëlle Desaulniers

Poste : cofondatrice, directrice des collections

36 ans Scolarité : Commercialisation de la mode