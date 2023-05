Un « rêve de jeunesse » qui se réalisera pour le plus bel espoir du Rouge et Or en vue du repêchage de la LCF

C’est un «rêve de jeunesse» qui se réalisera demain soir pour le meilleur espoir du Rouge et Or lors du repêchage de la Ligue canadienne de football. Après une saison teintée de succès dans le réseau universitaire, David Dallaire se dit prêt à faire le saut chez les professionnels dès cette année.

Plusieurs observateurs voient le grand centre-arrière beauceron être réclamé au début du deuxième tour. L’athlète de 22 ans, lui, demeure humble quant aux intentions des organisations, même si cette projection demeure quelque chose de «très flatteur».

«Mon but c’est de jouer dans la CFL. Que je me fasse drafter plus vite ou plus tard, je veux juste jouer», raconte le gaillard de 6 pi 3 po et 220 livres.

Dans le hall illuminé du PEPS de l’Université Laval, Dallaire ne peut s’empêcher de sourire quand on lui rappelle qu’il s’apprête à être membre d’une équipe de la LCF. Il a hâte de vivre son premier camp d’entraînement professionnel, surtout après sa participation au camp national d’évaluation, à Edmonton le mois dernier, qui «a tellement bien été».

«J’ai toujours aspiré à ça. Quand on était jeunes, avec mes frères, c’était notre but, de jouer pro. On aime tellement ça, ce sport-là. On voulait tout le temps en faire plus. Le fait que je suis rendu là, c’est un rêve de jeunesse qui se réalise.»

«C’est mon rêve. Mais en même temps, c’est le rêve de quasiment toute la famille qu’il y en ait un qui perce. C’est le fun, c’est encourageant», raconte celui qui a quatre autres frères et deux sœurs.

Christian, l’un de ses frères aînés, a d’ailleurs porté les couleurs du Rouge et Or jusqu’en 2019.

Le couteau suisse

D’ailleurs, c’est en partie grâce à son clan, tissé serré, si Dallaire intéresse autant les organisations de la LCF. En «pratiquant à peu près tous les sports» avec ses frères et sœurs, il a développé une grande polyvalence qui n’est pas passée inaperçue aux yeux des recruteurs.

«J’ai fait pas mal tous les sports quand j’étais jeune. [...] Dès qu’il manquait quelqu’un à une position j’étais le premier parti à y aller et apprendre», se souvient celui qui a été nommé sur l’équipe d’étoiles offensive du REQ lors des deux dernières saisons.

Le couteau suisse du Rouge et Or a d’ailleurs connu une saison spectaculaire l’an dernier, avec sept touchés en huit matchs, dont cinq par la course. Il a remis ça durant les séries avec quatre majeurs en autant de matchs pour aider son équipe à rapatrier la coupe Vanier sur le campus de l’Université Laval.

«Ça a été un cadeau. Les coachs m’ont tellement fait confiance dès le premier camp qu’on a eu. Ils ont remarqué que j’avais élevé mon jeu. J’ai eu leur confiance toute l’année. Et ça a porté ses fruits. Je n’aurais pas pu demander mieux.»

Passer chez les pros

David Dallaire est évidemment impatient de connaître sa prochaine destination. C’est entouré de sa famille, d’amis et de ses coéquipiers qu’il vivra le moment, ce soir, à La Cage – Brasserie sportive Lebourgneuf.

L’étudiant qui vient de terminer un baccalauréat multidisciplinaire a l’ambition de passer chez les professionnels cette année et émet l’ambitieux souhait d’avoir «une carrière de 10 ans dans la LCF», même s’il sait que «c’est beaucoup pour un joueur à sa position.»

Et si ça ne se passe pas comme prévu, il reviendra disputer une troisième saison avec le Rouge et Or.

«Ce ne serait vraiment pas un échec [de revenir au niveau universitaire]. L’objectif serait d’aller chercher une autre coupe [Vanier]», ambitionne-t-il, sachant très bien que la tâche s’annonce difficile mais réalisable.

«Je suis prêt à toute éventualité. Je vais me donner à 100% et il va arriver ce qui va arriver. Et je vais être content avec ça», dit-il sagement.

Trois autres Rouge et Or espèrent être repêchés

Pas moins de sept joueurs du Rouge et Or avaient trouvé preneur lors du dernier repêchage de la Ligue canadienne de football. La récolte s’annonce toutefois plus mince cette année.

Trois autres coéquipiers de David Dallaire espèrent entendre leur nom être prononcé, demain soir: le secondeur Alec Poirier ainsi que les demis défensifs Maxym Lavallée et Félix Petit. Le trio a participé en mars dernier au super camp d’évaluation régional à l’Université Waterloo.

Même si Dallaire n’a pas de boule de cristal, il demeure convaincu qu’ils ont leur place dans la Ligue canadienne de football.

«Je suis tout à fait confiant qu’ils ont ce qu’il faut pour être repêché. Ce sont de très bons joueurs de foot», a louangé le grand numéro 39.