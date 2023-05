Un détour de 40 km après la fermeture d'un pont en Mauricie

La fermeture pour une période indéterminée du pont enjambant la rivière Sainte-Anne à Saint-Casimir, à l'est de Trois-Rivières, amène son lot d'inconvénients.

En entreprenant des travaux réguliers d'entretien, des travailleurs ont tout de suite remarqué des fissures apparues sur la charpente métallique. Ces fissures n'étaient pas présentes lors de la dernière inspection de la structure en 2021.

«À partir de ce moment-là , le ministère n'a pris aucune chance et a fermé carrément le pont pour procéder à l'ensemble de l'analyse du dossier», a indiqué Nicolas Vigneault, porte-parole de Transports Québec.

Pour le transport lourd, le détour qu'impose cette fermeture préventive est de 40 kilomètres, via Sainte-Anne-de-la-Pérade.

L'important producteur de patates Dolbec, situé à Saint-Ubalde, est sérieusement affecté. «C'est le temps des semences, donc présentement, c'est au minimum 15 camions par jour qui doivent faire le grand détour et revenir aussi. Donc, c'est du temps. C'est des sous», s’est désolée Josée Petitclerc, directrice marketing chez Patates Dolbec.

Un distributeur de grains de semence et d'engrais installé à Saint-Casimir subit la même réalité. «Il n'y a pas d'autre chemin qu'on pourrait prendre. Pour les autres, les ponts sont désuets. On ne peut pas passer là-dessus. Il faut aussi, vu que ça augmente nos délais, il faut avoir les commandes (des clients) plus rapidement», a relaté Gaétan Tremblay de BMR Novago Coopérative.

Transports Québec ne s'avance pas à prédire combien de temps sera nécessaire pour les réparations.

La construction du pont de Saint-Casimir remonte à 1894. Il y passe 4200 véhicules par jour.