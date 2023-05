Un jeune joueur de football avec 300 lb de potentiel

Un joueur de football des Estacades, âgé de seulement 16 ans, s'apprête à vivre son rêve : celui de jouer au football aux États-Unis.

Brian Morand mesure 6 pieds et 4 pouces et pèse 300 livres. Son gabarit lui donne un potentiel exceptionnel pour un jeune de son âge, d'autant plus qu'il n'a pas terminé sa croissance.

Des recruteurs américains l'ont rapidement remarqué grâce à la publication de ses meilleurs jeux sur les réseaux sociaux. Ses parents ont également embauché un agent qui l'encadre.

Le jeune homme joue au football depuis 6 ans déjà, mais ce n'est que dernièrement que le déclic s'est fait dans la tête de son entraineur.

«De voir des joueurs Québécois percer les alignements professionnels au niveau américain, on est un peu plus attentif lorsqu'on a nos joueurs... Parmi tous les joueurs que j'ai “coachés”, c'est probablement celui qui a le départ le plus rapide», a expliqué le responsable du programme de football à l'Académie les Estacades, Pierre De Jean.

Des écoles préparatoires américaines, ce qui est l'équivalent du Cégep au Québec, veulent lui offrir ses deux années d'études d'une valeur de 70 000 $ US (95 000 $ CA) par année. Frais de scolarité, matériel scolaire, hébergement et nourriture... Tout est payé par l'école.

C'est une première en 30 ans d'entrainement pour son entraîneur, qui n'a jamais vu un de ces élèves se faire offrir un tel tout-inclus. Une proposition qui change tous ses plans.

«Ce n'était pas dans mon objectif. Premièrement, c'était d'aller aux Diablos et je voulais être policier, rester proche de ma famille, mais quand j'ai su ça, j'étais fou, c'était capoté, je n'y croyais pas», a raconté Brian.

«Quand il m'a contacté, j'ai dit : ''regarde, on n'est pas millionnaires. Je n'ai pas 60 000 à investir par année pour envoyer mon gars à l'école aux États-Unis. Non, non, non, c'est impossible''. Là il m'a dit : ''non, tu ne comprends pas. C'est eux qui vont payer!'' On est rendu à huit ou dix écoles américaines qui voudraient l'avoir», a détaillé son père, Mario Morand.

Il est devenu une inspiration pour ses coéquipiers, qui sont maintenant motivés plus que jamais à tout donner pour suivre ses traces.

New-York, Boston, Syracuse... Il visite depuis quelques semaines plusieurs universités en prévision de son succès à l'école préparatoire. Par la suite, il souhaite pouvoir en intégrer une.

Déjà cet été, il participera à des camps d'entrainement universitaires, question de montrer de quoi il est capable aux recruteurs.

L'étape suivante, il l'espère, la Ligue Nationale de Football.