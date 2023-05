Un judoka québécois connaît ses meilleurs moments en carrière

Avec trois médailles à ses quatre dernières compétions internationales, François Gauthier-Drapeau connaît une éclosion importante qui lui permet d’envisager un podium au championnat mondial de judo qui débutera dimanche à Doha.

Ennuyé par une sérieuse blessure à un genou qui lui a fait rater la saison 2019 et privé de tournois internationaux pendant la pandémie, Gauthier-Drapeau n’a jamais eu l’occasion de se battre pour une place pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

De retour cette année sur la scène internationale, le judoka natif d’Alma n’a pas raté son opportunité. «Mes résultats vont au-delà de mes espérances, a-t-il reconnu. Ça va bien et je ne vais certainement pas me plaindre. J’avais pas mal le niveau physique pour rivaliser avec les meilleurs, mais j’avais des lacunes sur le plan stratégique et tactique en raison de mon manque d’expérience en tournoi.»

Gauthier-Drapeau croyait à ses chances de s’imposer. «J’avais besoin de peu de choses pour que ça tourne en ma faveur lors de nombreux combats, a-t-il indiqué. Antoine (Valois-Fortier) est l’un des meilleurs sur le plan tactique et j’apprends beaucoup de lui. Je mets ses conseils en pratique instinctivement.»

Gauthier-Drapeau croise le fer avec plusieurs anciens adversaires de Valois-Fortier qui a pris sa retraite après les Jeux olympiques de Tokyo et qui s’est tourné vers le coaching. «Antoine a livré plusieurs combats contre ces mêmes adversaires et c’est un gros avantage pour moi, a-t-il raconté. Il connaît leurs forces et leurs faiblesses et il peut mettre en place un plan de match efficace.»

Valois-Fortier convient que son expérience représente un atout dans la manche de son protégé. «Ça fait drôle un peu de coacher contre d’anciens adversaires, a indiqué le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Londres en 2012, mais c’est un plus sur le plan tactique.»

Gauthier-Drapeau disputera seulement ses deuxièmes mondiaux en carrière, mais il ne se pointera par sur le tatami dans l’espoir d’acquérir de l’expérience. «En raison de mes derniers résultats, je peux me permettre certaines attentes. J’ai battu des gars qui ont gagné des médailles au mondial dans le passé et je suis convaincu que j’ai des chances contre tout le monde.»

Valois-Fortier résume la situation. «Il n’est pas dans les favoris, mais il peut causer des surprises s’il connaît une bonne journée. Une médaille est possible.»

Valois-Fortier pas surpris

Valois-Fortier assure qu’il n’est pas étonné des succès de Gauthier-Drapeau. «François est très fort entre les deux oreilles et physiquement. Il avait besoin de plus d’expérience sur la scène internationale. Il progresse à une bonne vitesse et il est super constant. Ce n’est pas une surprise pour moi de le voir connaître du succès.»

Valois-Fortier attribue à des facteurs bien précis l’éclosion tardive de son protégé. «Une série d’événements a ralenti son développement. Il n’a pas participé à de tournois internationaux en raison d’une sérieuse blessure à un genou. Sa réhabilitation terminée, il était prêt à revenir, mais la COVID-19 a frappé.»