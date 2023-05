«On ne savait pas si on allait s’en sortir»: une pilote de Sunwing réussit un atterrissage d'urgence

Des passagers de Sunwing traumatisés après avoir frôlé la mort vendredi dernier resteront à jamais marqués par l’héroïsme de la pilote qui les a sauvés dans le ciel de Varadero.

«De la façon que je le vois, c’est comme si le monde continuait de tourner, mais moi, je suis toujours coincé dans l’avion. C’est traumatisant», confie Jessie Gallant, la gorgée serrée par l’émotion.

Normalement, son vol au départ de Villa Clara, à Cuba, aurait dû atterrir à Montréal mercredi dernier avec 190 passagers à son bord.

Or, une défaillance au niveau du train d’atterrissage gauche a forcé la pilote Vicky Earks à atterrir d’urgence à Varadero, moins d’une heure après le départ.

«Pendant les 45 minutes d’attente avant qu’on se pose d’urgence, les gens vomissaient, tremblaient... On ne savait pas si on allait s’en sortir. C’était infernal, les plus longues minutes de ma vie», raconte une autre passagère, Brigitte Caron, de Lanoraie.

Malgré l’obligation d’éteindre les cellulaires en plein vol, des dizaines de passagers ont téléphoné à leurs proches, craignant que ce ne soit leur dernière chance de leur dire au revoir.

«Mon fils était paniqué. Il m’a dit qu’il m’aimait et que je devais l’appeler dès l’atterrissage», se souvient tristement Mme Caron.

«Notre ange gardien»

Si tous les passagers ont pu rentrer chez eux sains et saufs, c’est surtout à cause de la bravoure de la capitaine Earks, qui a d’ailleurs récolté les honneurs lors de son atterrissage à Cuba.

«Honnêtement, c’était notre ange. Je n’ai pas d’autres mots. Sans elle, on ne s’en serait sûrement pas sortis. Elle nous a constamment rassurés», souligne la Lanoroise.

À leur arrivée, l’équipage et les passagers ont été accueillis sous un tonnerre d’applaudissements, heureux d’être en vie.

«Ce jour-là, la pilote a réalisé un exploit. Elle a sauvé la vie de 190 personnes et évité beaucoup de peine», ajoute Brigitte Caron.