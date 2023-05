Une dose d'amour et de résilience signée Anne-Marie Olivier

Pour la dernière production de la saison 2022-2023 du Trident, Anne-Marie Olivier propose un spectacle solo qui part de l’intime et qui devient une puissante dose d'amour et de résilience qu’elle lance dans l’univers.

À l’affiche jusqu’au 20 mai, Quinze façons de te retrouver est la dernière proposition émanant de l’auteure, actrice et metteuse en scène qui a assuré durant dix ans la direction artistique du Trident.

Il y a 15 ans, sans en comprendre les raisons, Anne-Marie Olivier a perdu le contact avec sa sœur aînée Michelle. Une bonne journée, en 2008, son père lui a dit que sa sœur ne voulait plus rien savoir d’elle.

Le choc est puissant. Les deux sœurs étaient proches durant leur enfance. Anne-Marie considérait Michelle comme son modèle. Sans comprendre, elle a encaissé le coup en se disant qu’il y avait des choses bien pires que ça.

Et un bon jour, toutes les émotions refoulées, enfouies depuis tant d’années, se sont mises à jaillir. La création de Quinze façons de te retrouver était lancée.

Stéphane Bourgeois

Sur les planches, Anne-Marie Olivier est accompagnée par le guitariste Ben Shampouing, connu pour son travail avec Tire le coyote, qui déploie, habilement, la trame sonore de cet objet théâtral.

Sur un plateau scénique dépouillé, Anne-Marie Olivier raconte ses tentatives pour renouer avec sa sœur. Quinze plans qui coïncident avec quinze années de séparation.

Bien écrit et bien raconté

Excellente conteuse, l’auteure et actrice déballe cette histoire et ses stratégies dans une mise en scène de Maryse Lapierre, qui avait signé celle, superbement réussie, des Plouffe. L’histoire est vraie et présentée avec certains éléments de fiction. Les références aux années 80 sont nombreuses et amusantes.

Anne-Marie Olivier cherche à renouer avec sa sœur de toutes les façons: par le répertoire téléphonique Canada411, dans un segment western où elle fait face, en duel, au guitariste Ben Shampouing, en allant à la rencontre d'une voyante et lors d’une incursion étonnante dans le monde des mathématiques.

Photo fournie par Stéphane Bourgeois

C’est bien écrit et bien raconté. Il y a de la finesse, de la délicatesse et de l’humour. Anne-Marie Olivier se demande si c’est bien de raconter cette histoire sans avoir demandé la permission à sa sœur.

Elle aborde la nécessité des arts lorsque sa sœur, lors d’une rencontre dans le passé, s’interroge sur le choix de carrière de sa cadette de quatre ans.

Et tout à coup, Anne-Marie Olivier ouvre son sac encore plus grand. Ben Shampouing déploie un superbe effet sonore de distorsion. La tempête est suivie d’un moment fort, touchant, qui fait frissonner.

Le trop-plein a déferlé. Elle accepte, avec résilience, la situation. La vie peut continuer avec un espoir de peut-être voir, un jour, cette grande dose d’amour atteindre une sœur qui a visiblement une grosse place dans son coeur.