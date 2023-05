Une série de télévision basée sur la vie de Fernando Valenzuela est en développement

Fernando Valenzuela est l’un des lanceurs les plus attachants des quarante dernières années et on aura droit à une série sur sa carrière.

Selon The Hollywood Reporter, Universal Content Production s’est entendu avec l’artilleur mexicain afin de développer une télésérie sur sa vie et sa carrière. On ne sait pas encore sur quelle plateforme celle-ci sera proposée.

Voici comment Universal décrit la série : «C’est la première fois que Fernando Valenzuela raconte son histoire. Cette série va suivre le légendaire lanceur des Dodgers de ses débuts sur des terrains poussiéreux du Mexique rural jusqu’à la conquête de la Série mondiale en 1981, ce qui lui a permis de changer le baseball pour toujours».

Le projet est mené par Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster qui signent notamment le remake de Bambi pour Disney. Le Baseball majeur est aussi impliqué via MLB Studios.

Grande carrière

Valenzuela est désormais descripteur des matchs des Dodgers en espagnol. Il a passé 17 saisons dans les majeures.

Il a amorcé sa carrière en 1980 comme releveur et a été le lanceur partant des Dodgers lors du match d’ouverture de la saison 1981, ce qui avait causé la surprise.

Il a vu sa cote d’amour monter en flèche quand il a remporté ses huit premiers départs au cours desquels il avait maintenu une moyenne de point alloué de 0,50.

Il est ensuite devenu le premier joueur à remporter le titre de Recrue de l’année ainsi que le trophée Cy Young, remis au meilleur lanceur, la même saison.

Il a pris sa retraite en 1997, mais est revenu dans le giron des Dodgers en 2003 pour œuvrer dans l’équipe de description des matchs en espagnol.

Les Dodgers ont annoncé, plus tôt cette année, que son numéro 34 serait retiré au mois d’août dans le cadre d’une fête de trois jours qui portera le nom de Fernandomania.