[VIDÉOS] Inondations dans Lanaudière: une douzaine de routes arrachées par les crues violentes

Des municipalités dans Lanaudière ont été contraintes de déclarer l’état d’urgence lundi en raison de la crue des eaux qui a arraché une douzaine de routes et forcé l’évacuation de résidents.

«On n’a jamais vu des crues printanières faire autant de dommages dans notre ville. [...] Des chemins ont carrément été coupés en deux. C’est catastrophique», lance au bout du fil Martin Bordeleau, maire de Saint-Côme.

Il a déclaré lundi l’état d’urgence dans sa municipalité d’environ 2600 habitants. M. Bordeleau s’est dit surtout surpris de voir 12 routes être carrément arrachées par les crues.

Le Journal a d’ailleurs trouvé des dizaines de publications sur les réseaux sociaux faites par des locaux qui mettent en garde la population contre la montée des eaux. On voit notamment sur ces vidéos saisissantes des vagues arrachées des morceaux de chaussée.

«Ce qui nous inquiète, c’est surtout que la pluie ne cesse pas cet après-midi. On demeure sur le qui-vive. [...] On espère aussi qu’on aura un financement pour réparer notre ville par la suite», explique le maire.

Évacuation d'urgence

En tout, une vingtaine de personnes ont dû être évacuées lundi à Saint-Côme.

«Un barrage menace de céder. Nous demandons aux résidents du Domaine du Lac France d'évacuer les lieux», ont alerté les autorités locales sur les réseaux sociaux. La ville a d’ailleurs demandé l’aide de bénévoles pour remplir des sacs de sable afin de contrer les inondations.

À une dizaine de kilomètres de cet endroit, la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a elle aussi déclaré l’état d’urgence lundi après-midi.

«Nous invitons donc la population à faire preuve de prudence et à conduire en mode prévention, car on pourrait voir se former des nids de poule, des affaissements près des fossés, etc., en raison du ruissellement intensif», a prévenu la ville sur Facebook.

Notons que l’état d’urgence permet, entre autres, à un maire d’ordonner l’évacuation de citoyens, de réquisitionner des lieux d’hébergement sur son territoire ou encore de faire des dépenses nécessaires durant un sinistre.

Le pire évité

Le sergent Marc Tessier, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), a confirmé qu’aucune personne n’a été blessée durant les fortes précipitations au moment de publier ce texte.

«On nous a signalé des rues bloquées par des arbres, par exemple, mais rien qui a mis la vie de quelqu’un en danger dans Lanaudière pour le moment», a indiqué M. Tessier.

PRÉPAREZ VOTRE TROUSSE D’URGENCE :

Québec invite les citoyens à consulter sa page web pour se préparer en cas d’inondation. Voici notamment sept articles à avoir chez vous, en tout temps, dans votre trousse d’urgence:

Eau potable (6 litres par personne) Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours) Ouvre-boîte manuel Radio à piles (piles de rechange) Lampe frontale ou de poche (piles de rechange ou lampe à manivelle) Briquet ou allumettes et chandelles Trousse de premiers soins (antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.)

