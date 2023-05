WestJet finalise l’acquisition de Sunwing

Le transporteur albertain WestJet a officiellement mis la main sur Sunwing Airlines et Vacances Sunwing, lundi, plus d’un an après l’annonce de la transaction.

La transaction, annoncée initialement en mars 2022, va permettre à Sunwing «de poursuivre son expansion au Canada et à la nouvelle entreprise fusionnée de protéger des emplois», a indiqué le transporteur dans un communiqué, lundi.

Le nouveau groupement de voyagistes du groupe WestJet, comprenant Vacances WestJet et Vacances Sunwing, aura son siège social à Toronto, en Ontario, et continuera d'exploiter un bureau à Montréal, a-t-il été précisé. Il s’agit d’ailleurs d’une des conditions imposées par Ottawa.

Rappelons que même si l’acquisition de Sunwing par WestJet avait été annoncée en mars 2022, Transports Canada avait décidé de se pencher sur la transaction, notamment pour évaluer les impacts économiques et la concurrence.

Ottawa a finalement approuvé l’opération en mars dernier, tout en imposant certaines conditions. Parmi elles, on retrouve l’obligation pour WestJet d’étendre le service offert par Sunwing dans de nouvelles villes et de s’engager à maintenir pendant au moins cinq ans le quartier général du transporteur vacances à Toronto, ainsi qu’un bureau à Montréal.

«Comme nous l'avons mentionné dans notre nouvelle trajectoire stratégique pour le groupe WestJet, le fait d'investir davantage dans les vols d'agrément et de loisirs partout au Canada est un moteur de croissance essentiel», a déclaré lundi Alexis von Hoensbroech, président et chef de la direction du groupe WestJet.

«Je suis très heureux d'accueillir Sunwing, le plus important voyagiste de vacances au Canada comptant 18 Boeing 737 et 2000 employés, et d'élargir considérablement notre présence dans l'est du Canada.»