LAPOINTE, Gilles



À la Maison Michel-Sarrazin, le 9 décembre 2022, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Gilles Lapointe, fils de feu madame Françoise Plamondon et de feu monsieur Fernand Lapointe. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève Saint-Gelais Lapointe; ses petits-enfants : Axel et William; ses frères et soeurs: Claude, Roger, Michel, Pierre, feu Raymond, feu Huguette, feu Lorraine et leurs conjoints. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière St-Charles. Un grand merci aux médecins, infirmiers(ères), bénévoles et tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leurs bons soins ainsi que la fin de vie digne et paisible qu'ils et elles ont offert à Gilles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.