Après le ketchup et la moutarde, un Québécois s’attaque à un marché plus pimenté

Après la moutarde, les sauces piquantes. Le Québécois Simon-Pierre Murdock est en train de profiter de la pénurie de sauces sriracha et sambal oelek pour s’implanter partout au Canada.

En 2021, son entreprise Canada Sauce avait acheté tout ce qui restait de graines de moutarde dans l’Ouest canadien afin de ravir la place des géants du secteur sur les tablettes des épiceries.

Voilà maintenant que l’entreprise de Chicoutimi refait le coup avec sa sauce piquante sambal oelek.

Bien connue des amateurs de nourriture épicée, cette pâte de piment est plus difficile à trouver depuis un an. Huy fong foods, l’entreprise américaine qui domine le secteur, connaît des difficultés de production.

C’est la même chose pour l’autre produit vedette de Huy fong foods, la sauce Sriracha, celle avec le coq sur la bouteille compressible au bec verseur vert.

«On voulait développer un produit pour combler les ventes qu’ils perdaient. On entre dans 20 ou 30 points de vente par semaine au Québec et au Canada avec notre sambal oelek», raconte l’entrepreneur.

Ce nouveau produit de Canada Sauce fait partie d’une gamme de six sauces asiatiques commercialisées depuis la fin novembre.

«C’est la folie. On vend plus de sambal oelek que de ketchup-relish-moutarde. On est les seuls à en produire. Ça sort de l’usine à coup de camion de 26 palettes», s’étonne Simon-Pierre Murdock.

En cinq mois, sa pâte de piment est déjà vendue dans presque 800 endroits au pays. On se l’arrache à Vancouver, Calgary, Montréal et Winnipeg, entre autres.

De l’idée au pot

L’idée est venue à l’entrepreneur il y a un an, alors qu’il n’arrivait plus à mettre la main sur le produit de Huy fong foods.

«On a été capable de produire du ketchup avec des ingrédients locaux, je ne vois pas pourquoi on n’y arriverait pas avec cette sauce-là», s’est-il dit.

Si le produit original ne contient que de la pâte de piment, celui de Canada Sauce est composé de 50% à 60% de tomates locales.

«On a pris un vieux classique et on l’a mis au goût du jour. C’est de la cuisine fusion Canada-Asie, et on importe les piments du sud des États-Unis», raconte-t-il.

Prochaine étape: Sriracha

Le patron de Canada Sauce compte bien surfer sur ce succès avant que Huy fong foods reprenne sa production et sa place sur les tablettes.

Il souhaite utiliser le même modus operandi, soit de «respecter les lignes aromatiques et les saveurs, puis d’apporter [sa] petite touche locale», pour lancer une sauce sriracha à l’automne.

Il s’agit d’une sauce plus liquide qui contient notamment du vinaigre.

Mais pour l’instant, Simon-Pierre Murdock tente plutôt de répondre à la demande. «Je pourrais vendre tout ce que j’ai vendu dans le mois en deux jours», lance-t-il.

Qui aurait cru que le Canada était si friand de piquant?