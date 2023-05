Baie-Saint-Paul: les deux pompiers manquent toujours à l’appel, les recherches intensives continuent

Les deux courageux pompiers qui aidaient des résidents dans une maison aux prises avec des inondations dans le secteur du rang Saint-Georges à Baie-Saint-Paul, hier, manquent toujours à l’appel.

«En leur prêtant main-forte, les deux pompiers ont sombré dans la rivière à cet endroit-là», précise la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Béatrice Dorsainville.

Les deux sapeurs étaient à pied quand ils ont été emportés par le courant de la rivière du Gouffre, ajoute l’agente Dorsainville. Les deux personnes que les pompiers aidaient ont quant à elles pu être amenées en lieu sûr.

«Rapidement, hier, une structure de recherche s’est mise en place pour tenter de les localiser. L’hélicoptère de la SQ a survolé la région une bonne partie de la journée. Il y avait également le module d’intervention d’urgence, donc des embarcations, des patrouilleurs et différents spécialistes. Durant la nuit, des patrouilleurs sont demeurés sur place pour ratisser les berges», détaille la porte-parole de la SQ.

En direct de Baie-Saint-Paul.Le débit d'eau est moins élevé ce matin sur la rivière des Mares pic.twitter.com/kNEBbPoSDI — Louis Deschenes (@LouisDeschenes6) May 2, 2023

Très tôt ce matin, les recherches ont repris. «Différents spécialistes sont sur place. Une embarcation est notamment à l’eau dans le secteur de la rivière du Gouffre. Il y a également plus d’une vingtaine de patrouilleurs et des VTT. Des plongeurs sont aussi sur place. Il y a aussi un drone», fait savoir Mme Béatrice Dorsainville.

Un hélicoptère des Forces armées canadiennes sera aussi sur place.

«On tente de garder espoir pour les familles de ces personnes-là. Tout est mis en œuvre par la SQ et les partenaires qui sont très présents dans les recherches», fait savoir Béatrice Dorsainville.