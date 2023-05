[BALADO] La Zone payante: Un repêchage de la NFL spectaculaire marqué par deux Québécois

Le repêchage de la NFL qui a pris fin samedi marque le retour de La Zone payante en édition spéciale. Votre balado revient sur l’événement du weekend qui a vu Matthew Bergeron et Sidy Sow sélectionnés, en plus de 32 équipes qui entretiennent les plus grands espoirs.

• À lire aussi: Matthew Bergeron: tout juste dans la NFL et bientôt un stade à son nom

• À lire aussi: Sidy Sow chez les Patriots: un deuxième Québécois repêché dans la NFL

• À lire aussi: Les 10 premiers de classe du repêchage de la NFL

Deux Québécois dans le même repêchage, c’est un exploit rare et nos deux analystes reviennent évidemment sur ce moment. Stéphane Cadorette était à Victoriaville où Matthew Bergeron, accompagné de ses proches, a reçu l’appel tant attendu des Falcons d'Atlanta. Il nous raconte l’ambiance sur place. Sidy Sow, garde de Bromont, a quant à lui abouti chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

À quel point les deux joueurs pourront contribuer rapidement sur le terrain? On en parle!

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Le repêchage, c’est aussi l’occasion pour 32 équipes d’attaquer des besoins, de combler des lacunes et de vivre d’espoir. Parmi toutes ces formations, certaines obtiennent de bons résultats à leur bulletin initial tandis que d’autres devront se farcir des cours d’été pour avoir la note de passage!

C’est le moment d’évaluer les performances de chaque équipe, même si, évidemment, personne ne peut connaître la réelle valeur d’un repêchage avant plusieurs mois.

L’actualité n’a pas fait relâche dans la NFL et les principales nouvelles sont au menu, tout comme les questions de nos auditeurs passionnés.

Sans plus tarder, place à La Zone payante!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook «Nos précieux conseils de fantasy football». Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La zone payante à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette.