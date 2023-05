Baseball: une surprise «francophone» chez les Capitales de Québec

Il y a un moment que le gérant des Capitales de Québec, Patrick Scalabrini, s'intéressait à Landon Leach... sans même savoir que le lanceur originaire de la région de Toronto parlait un excellent français, hérité notamment des origines sherbrookoises de son papa, avec qui il pratique la langue de Molière.

Car à 23 ans, Leach détient à la fois une expérience précieuse dans le baseball affilié et un potentiel encore inachevé. Blessé notamment à l'épaule, à peine deux ans après avoir été repêché au deuxième tour par les Twins du Minnesota, en 2017, le sympathique gaillard de 6 pi 4 po n'a jamais pu réellement prouver l'étendue de son talent.

Une deuxième chance

Québec, donc, représente l'occasion pour le jeune lanceur qui affectionne particulièrement la balle glissante et la tombante d'obtenir une autre chance dans les filiales de la MLB, pour toucher un jour à son rêve. Car sa passion pour le baseball semble grande. Jusqu'à 14 ans, Leach était aussi un hockeyeur, qui évoluait à la défense dans la Greater Toronto Hockey League.

Mais il a choisi de délaisser la ligne bleue pour le monticule, «car il aimait mieux le baseball».

Leach est bien au fait qu'une quarantaine de joueurs de la Ligue Frontier ont accédé au baseball affilié ou y sont retournés, l'an dernier. C'est notamment le cas d'un autre ancien lanceur des champions en titre, le Québécois Miguel Cienfuegos, qui s'est taillé une place au sein de l'un des clubs-écoles des Padres de San Diego.

L'objectif pour Leach, donc, est de mettre «de bons chiffres sur le tableau». Mais pas que cela: «Ma priorité en ce moment, ce sont évidemment les Capitales!» précise immédiatement Leach.

Des Capitales dont il connaît principalement une chose. «Je sais qu'ils sont très bons», lance le jeune artilleur en riant.

Et Leach a aussi des contacts à l'interne, qui devraient faciliter sa transition. Il connaît le voltigeur Marc-Antoine Lebreux, qu'il a côtoyé autrefois au camp d'Équipe Canada, et le receveur Zade Richardson, avec qui il a joué dans le A fort l'an dernier.

Au camp avec Julien

S'il en apprenait encore sur les Capitales mardi, alors que le camp d'entraînement de l'équipe s'amorçait, au Stade Canac, Leach en sait un peu plus sur le Québec. Il y a passé un peu de temps quand il était enfant, pour visiter ses grands-parents qui résidaient à Saint-Eustache.

Photo Jessica Lapinski

Il connaît aussi très bien la plus belle histoire dans le baseball québécois cette saison, celle d'Édouard Julien, qui a disputé le mois dernier ses premiers matchs dans la MLB avec les Twins.

Leach a côtoyé Julien au sein de l'équipe canadienne ainsi qu'à Fort Myers, et le lanceur n'est pas du tout surpris de l'ascension du puissant cogneur: «Oh non. Le gars peut frapper!» affirme-t-il.

Les anciens coéquipiers ont d'ailleurs un point en commun. Ils ont tous deux été repêchés en 2017, mais Julien a choisi de ne pas s'entendre avec les Phillies de Philadelphie, afin d'aller jouer à l'Université d'Auburn.

Et ils auront encore plus en commun au terme de la maison, quand Leach aura découvert la ville qui a vu grandir son ami, en attendant, peut-être, de retrouver un jour le baseball affilié.

«Ce ne sera pas beau jeudi et vendredi!» – Patrick Scalabrini

Il y avait un drôle de mélange de paires de shorts, de capuchons relevés et même de cagoules sur le terrain du Stade Canac, mardi pour l'ouverture du camp d'entraînement des Capitales, alors que certains joueurs découvraient que le printemps à Québec, ça peut être plutôt froid.

Et cette saison, le camp d'entraînement des champions en titre de la Ligue Frontier passera vite aux choses sérieuses. Le premier match préparatoire aura lieu dès jeudi après-midi au domicile des Aigles, à Trois-Rivières.

Ça peut sembler rapide, mais c'était le souhait de Patrick Scalabrini. Le camp a commencé un peu plus tard qu'à l'habitude et le gérant voulait donner à ses joueurs l'occasion de briser la glace rapidement en disputant une «vraie» partie, plutôt qu'une rencontre intra-équipe.

Il prévient d'ailleurs les partisans de l'équipe: «Ce ne sera pas beau jeudi et vendredi [soir au Stade Canac]! Mais je préfère que ce ne soit pas beau tout de suite que plus tard dans la saison.»

De belles petites surprises

Il n'y aura donc pas de mauvaise surprise si les Capitales présentent du baseball brouillon à leurs premières présences sur le terrain. Contrairement au début d'un camp d'entraînement dans le baseball indépendant, qui peut parfois faire naître quelques déceptions au sein de l'état-major d'un club rencontrant la plupart de ses acquisitions de l'hiver pour la première fois.

Mardi, au terme de ce premier entraînement où les rares percées du soleil ont donné droit à des exclamations, Scalabrini n'avait toutefois que de bons mots à dire au sujet de ce qu'il a vu sur le terrain.

Le gérant se réjouissait notamment de la présence du puissant Juremi Profar, qui, à 27 ans, a joué quelques matchs au Mexique l'an dernier, où il a montré une moyenne au bâton de ,261.

«À chaque année c'est pareil: les deux premières journées, on tente de ne pas trop se faire d'idées, on laisse les gars arriver, faire leurs affaires, raconte Scalabrini. Mais il y a toujours de belles petites surprises. J'avais hâte de voir Profar et je suis vraiment content. Il a l'air d'un joueur de balle, il sait quoi faire avec un bâton entre ses mains, il est hyper gentil.»

«Et lui, on en a besoin, parce qu'il va être une pièce importante dans notre alignement», ajoute-t-il.

► La formation des Capitales n'est pas encore complète, puisque quelques lanceurs ne sont pas encore arrivés en ville. Le releveur gaucher Franklin Parra, qui a annoncé son retour avec l'équipe la semaine dernière seulement, sera à Québec vendredi. Quant au droitier panaméen Abdiel Saldana, c'est son visa qui pose problème, mais Scalabrini a espoir d'obtenir de bonnes nouvelles rapidement.