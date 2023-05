Boxe: Canelo Alvarez revient chez lui et il veut fêter en grand

Le boxeur de renom Saul «Canelo» Alvarez pourrait consolider son statut de meilleur pugiliste livre pour livre de la planète sous les yeux de son public, samedi à Guadalajara, où il se mesurera au Britannique John Ryder, qui a l’intention de jouer les trouble-fête.

Le Mexicain de 32 ans livrera son premier combat dans sa ville natale depuis 2011 et prend le tout au sérieux, lui qui défendra ses titres mondiaux IBF, WBA, WBC et WBO des poids super-moyens pour une première fois depuis sa victoire par décision unanime aux dépens de Gennady Golovkin le 17 septembre.

«Depuis 12 ans, j’ai accompli énormément de faits d’armes en boxe et je suis devenu le meilleur, a déclaré le célèbre athlète au quotidien “USA Today”, dans une entrevue diffusée mardi. Je suis fier de me battre à Guadalajara et heureux d’offrir ce combat aux gens m’ayant encouragé dès le début.»

Effectivement, la fin de semaine du Cinco de Mayo pourrait être synonyme de fête pour Alvarez (58-2-2, 39 K.-O.) s’il dispose de Ryder (32-5-0, 18 K.-O.), un opposant ayant remporté ses quatre plus récents affrontements après avoir encaissé une défaite par décision aux mains de Callum Smith en 2019. Il n’est d’ailleurs pas à prendre à la légère, car il détient la ceinture intérimaire WBO de la catégorie.

«Il a tout à gagner, a admis le champion incontesté. Ainsi, il représente un danger pour moi, puisqu’il n’a rien à perdre. Je m’entraîne conséquemment à 100 % pour le meilleur de John Ryder et c’est tout.»

En territoire ennemi, vraiment

Si Alvarez est considéré comme une icône dans son patelin, on ne peut en dire autant de Ryder, qui aura à affronter une foule hostile. Néanmoins, tout se joue sur le terrain et non sur papier dans le monde du sport et le pugiliste de 34 ans espère causer une surprise mémorable.

«Ce serait un rêve devenant réalité, absolument. Je suis sûr qu’il y aurait un film produit sur ça à un moment donné, car il s’agirait d’un véritable chef-d’œuvre, a-t-il indiqué au balado "Seconds Out" quant à la possibilité de triompher samedi. Personne n’avait prévu que je mette la main sur une ceinture de boxe il y a quatre ou cinq ans. J’ai persévéré et j’ai renversé la vapeur en croyant en moi-même, sans compter les gens qui m’ont aidé. C’est vraiment bien.»

Alvarez représente néanmoins tout un adversaire, même s’il a perdu contre Dmitry Bivol chez les 178 lb en mai 2022. Au nombre de ses dernières victimes, il y a Golovkin (deux fois), Sergey Kovalev, Caleb Plant et Billy Joe Saunders; celui-ci a par ailleurs défait Ryder en 2013.