Ces jeunes joueurs ont fait monter leur cote lors du Championnat du monde des moins de 18 ans

Le Championnat du monde des moins de 18 ans qui s’est terminé le week-end dernier est la dernière chance pour les jeunes joueurs admissibles au repêchage de la LNH de faire bonne impression.

Dans cet esprit, le magazine The Hockey News a recensé les joueurs dont la valeur a augmenté de même que ceux dont la valeur a chuté à la suite de la compétition qui était présentée en Suisse.

À la hausse

Otto Stenberg, Attaquant, Suède

En dehors de l’équipe des États-Unis, il a été le meilleur marqueur du tournoi, allant même jusqu’à égaler son propre record national avec sept buts et neuf passes pour seize points en sept matchs. Il a mené l’attaque suédoise avec son jeu intelligent et rapide. Avec une performance qui aurait pu lui valoir le titre de joueur par excellence, il a possiblement convaincu plusieurs équipes de penser à lui en première ronde et peut-être aussi tôt qu’avant la 20e position.

Le premier trio américain

Les États-Unis ont remporté le tournoi et c’est grâce au premier trio composé de Will Smith, Ryan Leonard et Gabriel Perreault, le fils de Yannic. Smith a récolté 20 points (9 b, 11 p) Perreault en a obtenu 18 (5 b, 13 p) et Leonard en a inscrit 17 (8 b, 9 p). Pas besoin d’une grosse boule de cristal pour savoir que les trois vont partir en première et probablement dans le top 15.

Juraj Pekarcik, Attaquant, Slovaquie

Derrière Dalibor Dvorsky qui a mené la charge, Pekarcik a connu un bon tournoi avec une récolte de dix points en sept matchs. Il a surtout mis en valeur ses qualités de passeur. On peut dire qu’il est sorti de l’ombre, ce qui devrait lui permettre d’entendre son nom plus tôt que tard lors du repêchage.

Tom Willander, Défenseur, Suède

On parle beaucoup d’Axel Sandin Pellikka, mais Willander mérite qu’on parle de lui surtout après avoir connu un solide tournoi en Suisse. C’est un joueur qui est bon dans tout en plus d’avoir un bon coffre d’outils. Bon patineur, il joue bien défensivement et peut contribuer à l’attaque.

À la baisse

Les défenseurs canadiens

Bien que plusieurs joueurs n’aient pas participé au tournoi en raison des séries éliminatoires dans la Ligue canadienne de hockey, la défensive canadienne n’était pas dépourvue, mais elle a été la quatrième pire du tournoi avec 27 buts accordés. Les arrières canadiens n’ont pas été en mesure de travailler ensemble. Cam Allen gérait mal la rondelle, Caden Price manquait de constance, Lukas Dragicevic ne jouait pas bien défensivement tandis que Tristan Bertucci et Andrew Gibson ont eu du mal à s’intégrer au jeu collectif. Bref, rien qui laisse une carte de visite positive.

Andrew Cristall, Attaquant, Canada

Il est réfléchi et talentueux en zone offensive, mais son manque de vitesse va lui nuire comme on a pu le constater dans ce championnat. Il avait du mal à prendre ses adversaires de vitesses lorsqu’en possession du disque. Il dépend trop sur de contrôle de la rondelle et pas assez de sa vitesse. Contre les meilleurs au monde, les défauts sont devenus apparents.