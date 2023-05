Changement de sexe: la détresse d'une mère

Je partage ici le témoignage d’une mère qui me demande de taire son nom.

Sa fille a 14 ans. L’an dernier, elle a subitement commencé à dire qu’elle était un garçon.

Jusque-là, elle n’avait jamais exprimé de malaise particulier face à son corps.

Elle s’est fait une copine qui se disait garçon. Peu de temps après, elle se disait garçon aussi.

Angoisses

Phénomène d’imitation, de contagion sociale, désir de solidifier cette amitié ? On peut au moins se poser la question.

« Nous sommes tellement angoissés par cette situation », dit-elle.

Au Canada, m’explique-t-elle, un psychologue ou un médecin craindra de mettre en doute le « ressenti » d’un enfant qui se dit du sexe opposé.

Il pourrait être accusé de faire de la thérapie de conversion, ce qui est interdit au Canada.

« Il n’est donc pas possible, dit-elle, d’accompagner via une thérapie exploratoire afin de trouver les causes profondes du malaise. »

Comprenons-nous. Des abus effroyables furent certes commis en voulant qu’une personne LGBTQ+ devienne hétérosexuelle, comme si tout ce qui n’est pas de l’hétérosexualité était un péché.

On parle plutôt ici de la crainte pour un professionnel d’être traité comme un criminel parce qu’il voudra mieux comprendre, avant de sauter aux conclusions, ce qui se passe dans la tête d’une adolescente mélangée, comme on l’est souvent à cet âge.

Je reviens au témoignage de la mère :

« Je discute avec énormément de parents de partout dans le monde qui sont touchés par la situation. Ces enfants ont pas mal tous le même profil. N’ont jamais ressenti de malaise face à leur corps, sont anxieux, manquent de confiance en eux, difficultés à se faire des amis, en pleine puberté ils sont mal à l’aise dans leur corps, à la recherche d’un sentiment d’appartenance à quelque chose. Ils voient dans la transition ce qui réglera tous leurs problèmes. Ils sont applaudis par la communauté LGBTQ qui salue leur courage. »

Bref, des jeunes ont les angoisses que l’on a souvent quand notre personnalité se construit, que notre corps change.

Ils cherchent des réponses, un sentiment d’appartenance, et trouvent une communauté d’accueil qui les rassure, les accompagne, « salue leur courage ».

Les profs, eux, devront utiliser le nouveau prénom que l’enfant se sera choisi sans le dire aux parents, explique la mère, « ce qui ancre l’enfant dans son malaise ».

« Ces jeunes n’ont pas la maturité pour acheter de la loterie ou de la boisson, mais peuvent consentir à partir de 14 ans à des traitements qui modifieraient leur corps de façon permanente. »

Prudence

Plusieurs États, sans nier la dysphorie de genre, mais réalisant qu’elle est extrêmement rare, mettent désormais les freins.

Au Canada, la « transition » est tellement facilitée par les lois et les pratiques professionnelles que certains parlent du « Tranada ».

On n’a pas affaire ici à une mère ultraconservatrice et butée, mais à une mère qui trouve que le train va trop vite et qu’on ne prend pas le temps d’agir avec prudence.

Je reçois d’autres témoignages bouleversants. J’en reparlerai.