Cinq choses à savoir avant le match numéro 3 entre les Remparts et les Olympiques

Les Remparts de Québec auront l’occasion de porter un dur coup aux Olympiques de Gatineau, mardi soir, lors du troisième match de la série de demi-finale entre les deux formations. Voici cinq choses que vous devez savoir avant le début de ce match, prévu pour 19h.

1. Qui jouera et qui ne jouera pas?

On sait que le défenseur Nicolas Savoie ratera le match numéro 3 de la série face aux Olympiques de Gatineau, et Patrick Roy l’a confirmé après l’entraînement matinal de l’équipe mardi. Il s’agit assurément d’une lourde perte puisque le vétéran de 20 ans agit comme général à l’arrière pour les Remparts depuis le début de la saison. Toutefois, bonne nouvelle dans les circonstances: Thomas Darcy pourrait effectuer un retour au jeu. Dans le cas de Justin Robidas, il devrait lui aussi être en uniforme après avoir quitté la rencontre de dimanche dernier à la fin de la troisième période.

2. Une salle comble attendue à Gatineau

Après avoir disputé les deux premiers matchs devant des foules record au Centre Vidéotron, les Remparts et les Olympiques joueront devant une salle comble au Centre Slush Puppie alors que les 5000 billets ont trouvé preneurs en moins d’une heure. «On connaît notre foule. Il y avait peut-être 17 000 ou 18 000 là-bas, ce qui est excellent. Ici, ça va être 5000 et les gens vont être extrêmement bruyants. Je m’attends à ce que ça sonne comme 50 000 personnes dans l’amphithéâtre. Depuis le début de la saison, la foule est au rendez-vous et les joueurs s’en servent. Ça peut devenir intimidant de l’autre côté, mais on va s’en servir positivement.»

3. Louis Robitaille en veut plus de certains piliers

Sans nommer de joueurs, Louis Robitaille a mentionné s’attendre à ce que certains de ses gros canons en donnent plus qu’ils ne l’ont fait lors des deux premiers matchs. «Nos meilleurs joueurs ont été très bons, mais est-ce que certains peuvent en donner plus? Oui. Il faut réaliser que ce n’est pas une série comme les deux autres où tu peux avoir beaucoup de temps de possession et générer de l’attaque chaque fois que tu es sur la patinoire. On doit respecter l’adversaire. Si je t’avais dit avant le premier match qu’Alexis Gendron aurait eu cinq chances de marquer, dont deux échappées, tu m’aurais dit que les chances qu’il marque sont très bonnes [il n’a pas récolté de point lors de ce match, NDLR]. Ici, on sait à quoi s’attendre. Le bâton va être moins serré.»

4. Les Remparts veulent calmer la foule rapidement

Après l’entraînement matinal, Patrick Roy a pris le temps de brièvement parler à ses joueurs sur la patinoire et le message était clair: le début de match sera fort important puisque les Olympiques n’auront pas le choix de sortir sur les chapeaux de roue devant leur foule qui s’annonce bruyante.

«Ce qu’on demande, c’est un peu cliché, mais c’est de bien sortir la rondelle contre leur échec avant et on va vouloir que le nôtre embouteille ses défenseurs. Ça va se jouer aux extrémités et évidemment, on ne veut pas donner de surnombres», a mentionné Roy.

«On a déjà entendu la foule ici et c’est assez intense. On aime ça. C’est sûr qu’un gros départ va peut-être faire en sorte qu’il va y avoir moins d’énergie dans l’amphithéâtre. On va essayer d’aller chercher ça », ajoutait Nathan Gaucher.

5. La pression est sur Gatineau, répète Patrick Roy

Patrick Roy a de nouveau mentionné que la pression était dans le camp des Olympiques à l’approche du match numéro 3 de mardi soir. «C’est sûr que c’est sur eux, la pression. On a vécu la même chose quand ils sont arrivés à Québec avec l’idée de vouloir sortir au moins avec une victoire. Ils sont finalement sortis avec zéro et ils connaissent l’enjeu du match d’aujourd’hui. Ils vont avoir la foule derrière eux. Oui, il va y avoir de la nervosité en début de match, comme nous au début du premier match. C’est normal, ce sont des jeunes de 16 à 20 ans et ils composent avec ça et veulent tous bien faire. C’est la nature humaine.»