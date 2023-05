Crue des eaux à Baie-Saint-Paul: un demi-siècle de travail à l’eau pour le camping du Genévrier

Le fruit de plus de 50 ans de travail s’écroule actuellement sous le courant des récentes inondations pour la famille Labbé, propriétaire de la Laiterie de Charlevoix et du camping Le Genévrier, à Baie-Saint-Paul.

«C’est terrible, je n’ai vraiment pas hâte d’aller voir de l’autre côté parce qu’il ne reste plus rien. Tous les efforts qu’ils ont mis sont partis en un claquement de doigts», raconte Linda Lemieux, membre de la famille Labbé, avec les larmes aux yeux.

Rien pour atténuer sa peine, sa famille est présentement divisée, en raison de l’effondrement d’une partie du pont qui relie les deux rives. Son conjoint et l’un de ses fils sont pris de l’autre côté.

Selon le copropriétaire Philippe Labbé, Le Genévrier n’en est pas à sa première inondation. Aucune n’avait toutefois causé autant de dommages depuis sa construction en 1967.

«On a l’habitude de voir le niveau de l’eau monter à ce temps-ci de l’année, mais jamais à ce point-là», précise-t-il, en ajoutant que 70% à 80% du terrain sont impraticables et qu’une vingtaine de roulottes auraient été emportées par le courant

«L’électricité, l’aqueduc, les égouts et les chemins ne sont même plus des chemins, ce sont seulement des fonds de roches. [...] Jamais je n’avais pensé que c’était possible. C’est inimaginable», souligne François Labbé, un autre membre de la famille, qui évalue les dégâts à plus d’un million de dollars.

