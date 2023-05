De retour pour Cité Joie

Photos fournies par Cité-Joie

Le 13e Tournoi de golf annuel de la Fondation Cité Joie se tiendra cette année le jeudi 17 août, avec départs simultanés à 12 h 30, au club de golf Le Montmorency. Pierre Tremblay (photo de gauche), président du Groupe JD, et Marc-Antoine Cyr, (photo de droite), copropriétaire du Groupe Gestipro, ont à nouveau accepté la coprésidence d’honneur de l’évènement et vous invitent à vous joindre à eux pour venir prendre un moment de détente et contribuer à une bonne cause. Les fonds amassés permettront à la Fondation Cité Joie d’assurer la pérennité de Cité Joie dans la poursuite de sa mission qui est entièrement dédiée au bien-être des personnes vivant avec un handicap et qui fréquentent les différents programmes de répit et de camps offerts toute l’année. Renseignements : 418-849-7183 ou

Agrandissement et développement

La Congrégation des Religieuses de Jésus-Marie, propriétaire du Collège Dina-Bélanger de Saint-Michel-de-Bellechasse, vient d’acquérir un immeuble connu sous le vocable de l’Espace la caisse (photo), auparavant la caisse populaire, ainsi que le terrain adjacent comptant un stationnement et une aire gazonnée. Le bâtiment sera converti en pavillon du Collège Dina-Bélanger, ce qui lui ouvrira une vitrine sur la rue Principale de la localité. Le Collège utilisera les nouveaux locaux pour la tenue d’activités parascolaires, d’apprentissage, d’animation et de création, particulièrement celles liées à son programme d’entrepreneuriat. Cet espace lui permettra de bonifier son offre de programmes et d’activités en invitant notamment les élèves à mettre en pratique des notions acquises en classe. Un projet de jardin scolaire est aussi à l’étude. Le Collège souhaite également que son nouveau pavillon, accessible en plein cœur du village, contribue à la vie culturelle, communautaire et entrepreneuriale de la région en proposant différents évènements et activités.

Nouveau DG au CRVI

Le Centre de robotique et de vision industrielles inc. (CRVI) a un nouveau directeur général. Il s’agit de Jean-Denis Martin (photo) qui était, depuis l’an passé, sous-ministre adjoint par intérim au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires en systèmes d’information organisationnels de l’Université Laval, monsieur Martin a également occupé le poste de vice-président aux projets de transformation numérique à Infrastructures technologiques Québec, de directeur général des projets gouvernementaux et des services en télécommunication pour le Centre de services partagés du Québec, en plus de travailler pendant plusieurs années à Revenu Québec et pour la Régie des rentes du Québec. Il succède à Yves Dessureault qui prendra sa retraite officiellement le 16 juin prochain. Il était en poste depuis 2019. Le CRVI est un centre collégial de transfert technologique situé au Cégep de Lévis. Depuis 1984, il fait partie intégrante du système d’innovation au Québec.

Anniversaires

Sophie Thibault (photo), lectrice de nouvelles, TVA Réseau 17 heures... Charlotte Élizabeth Diana, princesse de Cambridge, fille de Kate Middleton et du prince William, 8 ans... Alexandre Deslauriers, maquilleur professionnel de Québec... David Beckham, ex-joueur de soccer britannique, 48 ans... Dwayne Johnson « The Rock », acteur et producteur américano-canadien, 51 ans... Alain Chamberland, ex-gestionnaire de l’incinérateur de Québec, 64 ans... Alain Trudel, professionnel au Club de golf de Cap-Rouge, 67 ans... Jacques Bienvenue, chroniqueur automobile.

Disparus

Le 2 mai 2013 : Martine Paquet, (photo), 50 ans, directrice de Galerie Lacerte de Québec pendant 20 ans... 2021 : Bobby Unser, 87 ans, pilote automobile américain qui a notamment remporté les 500 Miles d’Indianapolis à trois reprises... 2019 : Leonard « Red » Kelly, 91 ans, qui a remporté huit fois la Coupe Stanley comme joueur, soit quatre avec les Red Wings de Detroit et quatre autres dans l’uniforme des Maple Leafs de Toronto... 2018 : Bill Torrey, 83 ans, premier directeur général des Islanders de New York (LNH)... 2017 : Casey Thomas, 24 ans, un espoir des A’s d’Oakland au baseball majeur... 2015 : Ruth Rendell, 85 ans, prolifique auteure britannique de romans policiers... 2014 : Pierre Côté, 88 ans, président de la Laiterie Laval jusqu’en 1978 et président du Conseil du patronat du Québec de 1978 à 1982... 2010 : Lynn Redgrave, 67 ans, actrice de cinéma, britannique... 2009 : Marilyn French, 79 ans, féministe et romancière... 2005 : Bob Hunter, 63 ans, l’un des cofondateurs de Greenpeace... 1972 : J. Edgar Hoover, 77 ans, directeur du FBI... 1932 : Raoul Barré, 58 ans, illustrateur québécois.