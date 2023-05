Des séries éliminatoires «rafraîchissantes» pour les partisans

Cam Ward, Joe Nieuwendyk, Bill Ranford et... Dave Keon. L’énumération de ces quelques noms suffit pour illustrer à quel point les présentes séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey sont «rafraîchissantes» pour les partisans.

Ces hockeyeurs ont été les gagnants du trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence des séries, lors des plus récentes conquêtes des Hurricanes de la Caroline (2006), des Stars de Dallas (1999), des Oilers d’Edmonton (1990) et des Maple Leafs de Toronto (1967), respectivement.

Il est beaucoup question des Leafs et de leur disette de plus d’un demi-siècle sans gagner la Coupe Stanley, mais les prochains vainqueurs auront vécu une période minimale de 17 ans sans triompher.

Nouveaux champions?

Il faut préciser que trois des huit dernières équipes en lice, cette saison, n’ont jamais remporté la Coupe Stanley, soit les Panthers de la Floride et les deux derniers clubs d’expansion : les Golden Knights de Vegas et le Kraken de Seattle. Quant aux Devils du New Jersey, ils n’ont pas gagné depuis 2003, année où le gardien adverse, Jean-Sébastien Giguère, des Mighty Ducks d’Anaheim, avait été préféré à Martin Brodeur pour le Conn-Smythe.

Après 2006, les Penguins de Pittsburgh, les Blackhawks de Chicago, les Kings de Los Angeles et le Lightning de Tampa Bay ont totalisé 10 des 16 conquêtes. Les prochains gagnants auront des visages différents. L’attaquant Connor McDavid, des Oilers, est actuellement le grand favori des preneurs aux livres pour le titre de joueur le plus utile des séries.